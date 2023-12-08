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Edanur Çoban’ı sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar kan dondurdu: Öl lan diyerek kurşun yağdırmış!
Giriş Tarihi: 08.12.2023 17:17
Güncelleme Tarihi: 08.12.2023
17:17
Edanur Çoban’ı sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar kan dondurdu: Öl lan diyerek kurşun yağdırmış!
Kayseri'de Gökhan Çatbaş, eski sevgilisi Edanur Çoban'ı iş çıkışı pompalı tüfekle katletti. Tutuklanan caninin hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamedeki detaylar ise tüyler ürpertti: Öl lan deyip kafasına kurşun yağdırmış!