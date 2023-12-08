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Giriş Tarihi: 08.12.2023 17:17 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 17:17

Edanur Çoban’ı sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar kan dondurdu: Öl lan diyerek kurşun yağdırmış!

Kayseri'de Gökhan Çatbaş, eski sevgilisi Edanur Çoban'ı iş çıkışı pompalı tüfekle katletti. Tutuklanan caninin hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamedeki detaylar ise tüyler ürpertti: Öl lan deyip kafasına kurşun yağdırmış!

DHA
Edanur Çoban’ı sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar kan dondurdu: Öl lan diyerek kurşun yağdırmış!

Kan donduran olay 13 Eylül'de Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde yaşandı. Restoranda garson olarak çalışan Edanur Çoban, iş çıkışı evine giderken arkasından gelen eski sevgilisi Gökhan Çatbaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Çoban, pompalı tüfekle açılan ateşle yere yığılırken, Çatbaş ise kaçtı.

Edanur Çoban’ı sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar kan dondurdu: Öl lan diyerek kurşun yağdırmış!

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri yollandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çoban'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

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Edanur Çoban’ı sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar kan dondurdu: Öl lan diyerek kurşun yağdırmış!

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Gökhan Çatbaş'ı, Nevşehir'in Avanos ilçesi girişinde yakalayıp, Kayseri'ye getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çatbaş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Edanur Çoban’ı sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar kan dondurdu: Öl lan diyerek kurşun yağdırmış!

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü'nü kazandığı, üniversite eğitimi için restoranda garsonluk yapıp harçlık biriktirdiği belirtilen Edanur Çoban, memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde toprağa verildi.

Edanur Çoban’ı sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar kan dondurdu: Öl lan diyerek kurşun yağdırmış!

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenledi. Sanık Gökhan Çatbaş hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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