Haberler
Yaşam
Edanur Gezer’in ölümünde bilirkişi raporu ortaya çıktı: Facia göz göre göre gelmiş!
Giriş Tarihi: 06.05.2024 09:09
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
09:55
Edanur Gezer’in ölümünde bilirkişi raporu ortaya çıktı: Facia göz göre göre gelmiş!
İstanbul'da 5 yaşındaki Edanur Gezer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışma yaptığı parkta açılan çukura düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, mühendis Furkan K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. SABAH'ın ulaştığı bilirkişi raporu ise Edanur'un ölümündeki ihmali gözler önüne serdi!