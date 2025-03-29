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Haberler Yaşam Edirne bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Edirne’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 10:15 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 10:15

Edirne bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Edirne’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan Bayramı'nın gelişiyle birlikte İslam alemi büyük bir sevinç ve manevi huzur içinde bayramı karşılıyor. 30 Mart'ta kılınacak bayram namazı, camilerde cemaatle birlikte eda edilecek. Edirne'de yaşayan vatandaşlar bayram namazının saat kaçta olduğunu merak ediyor. Peki, Edirne'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Edirne bayram namazı saati.

Edirne bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Edirne’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan Bayramı'nın coşkusu tüm Türkiye'de olduğu gibi Edirne'de de büyük bir heyecanla bekleniyor karşılanıyor. Diyanet'in açıklamalarına göre Edirne bayram namazı saati belli oldu. Peki, Edirne'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Edirne bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Edirne’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

EDİRNE BAYRAM NAMAZI VAKTİ 2025

Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayıp 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek. Otuz günlük oruç ibadetinin ardından bayram sevincini yaşayan Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camilere akın edecekler.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için bayram namazı vakitlerini açıkladı. Edirne'deki bayram namazı saati ise 07:32 olarak belirlendi.

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Edirne bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Edirne’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Fitre Ne Zamana Kadar Verilir?

Fitrenin ödeme zamanıyla ilgili olarak, konuya dair hadisler ve sahabe uygulamaları, bu vaktin bayramın birinci günü sabah namazıyla bayram namazı arası olduğunu göstermektedir.

Fitreden maksadın fakir müminlerin bayram günlerinde ihtiyaçlarını karşılamak olduğu düşünülür ve ilgili hadislerle sahâbe tatbikatı da göz önüne alınırsa önemli bir mazeret bulunmadıkça bu ibadeti bayram gününden sonraya bırakmanın uygun olmadığı anlaşılır.

Edirne bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Edirne’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 06.57, Adıyaman: 06.45, Afyonkarahisar: 07.16, Ağrı: 06.26, Aksaray: 07.02, Amasya: 06.55, Ankara: 07.07, Antalya: 07.16, Ardahan: 06.27, Artvin: 06.31, Aydın: 07.27, Balıkesir: 07.27, Bartın: 07.09, Batman: 06.34, Bayburt: 06.37, Bilecik: 07.18, Bingöl: 06.36, Bitlis: 06.30, Bolu: 07.12, Burdur: 07.17, Bursa: 07.22, Çanakkale: 07.32, Çankırı: 07.03, Çorum: 06.58, Denizli: 07.22, Diyarbakır: 06.37, Düzce: 07.13, Edirne: 07.32, Elazığ: 06.41, Erzincan: 06.40, Erzurum: 06.33, Eskişehir: 07.16, Gaziantep: 06.49, Giresun: 06.44, Gümüşhane: 06.40, Hakkari: 06.23, Hatay: 06.54, Iğdır: 06.22, Isparta: 07.16, İstanbul: 07.22, İzmir: 07.30, Kahramanmaraş: 06.50, Karabük: 07.07, Karaman: 07.05, Kars: 06.26, Kastamonu: 07.03, Kayseri: 06.56, Kilis: 06.50, Kırıkkale: 07.04, Kırklareli: 07.29, Kırşehir: 07.01, Kocaeli: 07.18, Konya: 07.08, Kütahya: 07.18, Malatya: 06.45, Manisa: 07.28, Mardin: 06.35, Mersin: 07.00, Muğla: 07.25, Muş: 06.32, Nevşehir: 06.59, Niğde: 06.59, Ordu: 06.46, Osmaniye: 06.53, Rize: 06.36, Sakarya: 07.16, Samsun: 06.53, Şanlıurfa: 06.43, Siirt: 06.30, Sinop: 06.57, Şırnak: 06.28, Sivas: 06.50, Tekirdağ: 07.28, Tokat: 06.52, Trabzon: 06.39, Tunceli: 06.40, Uşak: 07.20, Van: 06.25, Yalova: 07.21, Yozgat: 06.59, Zonguldak: 07.11."

Edirne bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Edirne’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?
Bayram namazı iki rekattır ve yılda iki defa kılınır.
Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.
Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek: