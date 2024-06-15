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Edirne Bayram namazı saati! Edirne’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
13:18
Edirne Bayram namazı saati! Edirne’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Konya bayram namaz saati belli oldu. Kurban bayramı için heyecan dorukta. İnsanların bir araya geldiği, küslerin barıştığı ve iyi dileklerin sunulduğu Kurban Bayramında vatandaşlar camilerde bayram namazı için bir araya gelecek. Peki, 16 Haziran 2024 Konya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Konya Bayram namazı saati!