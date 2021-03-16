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hangi risk grubunda, ne renk? Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında Edirne’nin risk durumu nedir ve değişti mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından mevcut düzene devam edileceğini duyururken 'nin risk durumu merak edildi. Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminde yer alan Edirne risk haritasına göre çok tehlikeli iller arasında bulunurken Edirne hangi risk grubunda, ne renk, Türkiye koronavirüs haritasına göre Edirne'nin risk durumu nedir ve değişti mi sorularının yanıtları milyonların gündemine geliyor. Vakalarda yaşanan artış sonrası, bazı illerde renk değişimi söz konusu olabilir. Dünkü Kabine Toplantısı sonrası da Edirne hangi risk grubunda, ne renk, değişti mi gibi soruların yanıtları da belli oldu. İşte düşük, orta, yüksek risk grubu haritası ve tüm detayları…

Giriş Tarihi: 16.03.2021 19:02 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 19:02
Edirne hangi risk grubunda, ne renk? Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında Edirne’nin risk durumu nedir ve değişti mi?

'nin risk durumu milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Son olarak gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında risk grubuna göre iller ayrılmış düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller ise kırmızı olarak duyulurken Edirne hangi risk grubunda, ne renk gibi sorulara yanıt aranmaya başlanmıştı. Şu an da rengi kırmızı olan ilimizde değişiklik yapılması söz konusu olabilir. 15 Mart'ta gerçekleşen yeni kabine toplantısıyla Edirne risk durumu nedir ve değişti mi, hangi renk soruları yanıt bulması beklenirken tedbirlerin devam etmesi kararı alındı.

EDİRNE HANGİ RİSK GRUBUNDA, NE RENK?

Edirne risk durumu ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak kırmızı olarak belirlenen ve risk durumu ile ilgili tüm detaylar şöyle;

Edirne hangi risk grubunda, ne renk? Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında Edirne’nin risk durumu nedir ve değişti mi?

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada mevcut uygulamanın devam edeceğini ve illerdeki gelişmelerin yakından takip edileceğini belirtti.

HARİTA GÜNCELLENİYOR

Kademeli normalleşme sürecinde iller 4 ayrı gruba ayrıldı. İstanbul ve İzmir turuncu kategoride yüksek risk grubunda, Ankara Adana ise sarı kategoride orta risk grubunda kırmızı renkte çok yüksek risk grubunda yer alıyor.

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Edirne hangi risk grubunda, ne renk? Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında Edirne’nin risk durumu nedir ve değişti mi?

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ SON DURUM TABLOSU 15 MART 2021

Tabloya göre son 24 saatte 63 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 552'ye yükseldi.

VAKA SAYISI: 15 bin 503

HASTA SAYISI: 858

VEFAT SAYISI: 63

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 893

Edirne hangi risk grubunda, ne renk? Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında Edirne’nin risk durumu nedir ve değişti mi?

KABİNE TOPLANDI! GÜNDEM KORONAVİRÜS

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündem maddesi yeni tip koronavirüs (KOVID-19) salgınıyla mücadele oldu. İllerdeki vaka artışı gözden geçirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada mevcut uygulamanın devam edeceğini ve illerdeki gelişmelerin yakından takip edileceğini belirtti.

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