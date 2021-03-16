Edirne hangi risk grubunda, ne renk? Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında Edirne’nin risk durumu nedir ve değişti mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından mevcut düzene devam edileceğini duyururken Edirne'nin risk durumu merak edildi. Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminde yer alan Edirne risk haritasına göre çok tehlikeli iller arasında bulunurken Edirne hangi risk grubunda, ne renk, Türkiye koronavirüs haritasına göre Edirne'nin risk durumu nedir ve değişti mi sorularının yanıtları milyonların gündemine geliyor. Vakalarda yaşanan artış sonrası, bazı illerde renk değişimi söz konusu olabilir. Dünkü Kabine Toplantısı sonrası da Edirne hangi risk grubunda, ne renk, değişti mi gibi soruların yanıtları da belli oldu. İşte düşük, orta, yüksek risk grubu haritası ve tüm detayları…