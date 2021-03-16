Edirne hangi risk grubunda, ne renk? Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında Edirne’nin risk durumu nedir ve değişti mi?

Edirne'nin risk durumu milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Son olarak gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında risk grubuna göre iller ayrılmış düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller ise kırmızı olarak duyulurken Edirne hangi risk grubunda, ne renk gibi sorulara yanıt aranmaya başlanmıştı. Şu an da rengi kırmızı olan ilimizde değişiklik yapılması söz konusu olabilir. 15 Mart'ta gerçekleşen yeni kabine toplantısıyla Edirne risk durumu nedir ve değişti mi, hangi renk soruları yanıt bulması beklenirken tedbirlerin devam etmesi kararı alındı.

EDİRNE HANGİ RİSK GRUBUNDA, NE RENK?

Edirne risk durumu ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak kırmızı olarak belirlenen Edirne risk haritası ve risk durumu ile ilgili tüm detaylar şöyle;