RAMAZAN İMSAKİYESİ

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte evlerde ramazan heyecanı ve hazırlıkları da artış bulunmaktadır. On bir ayın sultanı olarak nitelendirilen ramazan diğer aylardan farklı olarak İslam âleminin her gün belli saatlerde oruç ibadeti yaparak zaman geçirdiği bir aydır. Bunun yanında diğer aylardan daha özel ve önemli kabul edilmektedir. Bu önemi de onun hazırlığına verilen özeni arttırırken beraberin de birtakım soruları da gün yüzüne getirmektedir.

Bu sorulardan özellikle en önemlilerinden ikisi: sahur saati ve iftar vakti kaçta sorularıdır. Bu sorular hemen her ilde ayrıyken cevapları her il için aynı olamamaktadır. Bunun nedeni ülkemizin coğrafik olarak doğu ve batı yönde genişçe uzanmasıdır. Bu durum her ilde güneşin doğma ve batma saatini etkilediği için ramazan ayında sahur ve iftar saatlerini de etkilemektedir. Bu saatler de her ile göre değiştiği için ramazan ayında her ile özel olarak imsak saatleri belirlenir ve bunlar halkla paylaşılır.