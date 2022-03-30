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Haberler Yaşam Edirne’de 4 can gitti: Anıl Güner’i son gören kişi ilk kez konuştu!
Giriş Tarihi: 30.03.2022 17:13 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 17:13

Edirne’de 4 can gitti: Anıl Güner’i son gören kişi ilk kez konuştu!

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde evlerinde silahla vurulmuş cesetleri bulunan aynı aileden 4 kişi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ailenin yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Anıl Güner'i son gören kişi ise şunları söyledi…

Edirne’de 4 can gitti: Anıl Güner’i son gören kişi ilk kez konuştu!

Edirne Uzunköprü ilçesi Elmalı köyünde, dün sabah kooperatiften gelen görevliler, çiftçilik ve besicilik yapan Güner ailesi süt getirmeyince telefonla aradı. Aileye ulaşamayan görevlinin yönlendirmesiyle eve giden kişi, açık kapının hemen girişinde Anıl Güner'i (26) ölü bulunca durumu köylülere bildirdi.

Edirne’de 4 can gitti: Anıl Güner’i son gören kişi ilk kez konuştu!

Eve giren köylüler, Mehmet Güner'in (55) yatak odasında, eşi Filiz Güner'in (47) mutfakta, aynı adı taşıyan babası Mehmet Güner'in (76) de aynı bahçe içinde bulunan kendi evinin önünde cesetleriyle karşılaştı. İhbar üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Mehmet ve Filiz Güner çifti ile oğulları Anıl'ın başından, Mehmet Güner'in ise omzundan ve boynundan vurulduğu tespit edildi.

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Edirne’de 4 can gitti: Anıl Güner’i son gören kişi ilk kez konuştu!

Jandarma, dün bazı köylüleri ifadelerine başvurmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Jandarma, caminin minaresinde bulunan güvenlik kamerasını da incelemeye aldı. Ailenin cenazeleri Uzunköprü Devlet Hastanesi'ndeki otopsilerinin ardından bugün yakınlarınca alınıp köye götürüldü. Köy camisinde, öğle namazı sonrası aile için cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Güner ailesinin cenazeleri, köy mezarlığında toprağa verildi.


Edirne’de 4 can gitti: Anıl Güner’i son gören kişi ilk kez konuştu!

Mehmet Güner'in torunu Gizem Tunçer, olayın nedenini bilmediklerini belirterek, "Büyükbabam, dayım, teyzem, kuzenim hepsini vurmuşlar. Neden olduğunu bilmiyoruz. Niye yaptılar, ne istediler bu derece? Hırsızlık için olsa böyle olmaz herhalde. Bu kadarı vicdansızlık. Çok sıkmışlar. Bir şey almak istiyorsan sık, bırak, git. Üzerlerini örtmüşler. Taşıma değil, olduğu yerde. Biraz boğuşmuşlar. Kuzenimle boğuşmuşlar, o çok dayanmış, direnmiş. En sonunda dayanamamış. Dedesini de tesadüfen, orada olduğunu bilmiyorlardı, çıkınca dışarı saldırdılar. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Şu anda şüpheli, gözaltına alınan hiç yok. Sadece sorgular devam ediyor. Aile de sorgulandı, köyden de sorgulananlar var. Devam ediyor, hala hiçbir şüpheli yok. Evde bir şey var mıydı bilmiyoruz. Diğer kuzenim de bilmiyor. Evde altın olduğuna dair bize bir şey söylenmedi. Başkalarından duyduğumuzu biliyoruz. Evde altın var diye Anıl söylemiş ama gerçekten var mıydı bilmiyoruz. Etrafta söylemiş sanırım. Mirasla alakası yok. Öyle kavga edilecek yok. Hiç kimse, aklıma gelmiyor. Yakınımın dahi böyle bir şey yapabileceğine inanamıyorum. Bu yapılan canilik. İnsan nasıl böyle bir şey yapar? Nasıl kıydınız? 4 can, hiç mi acımadınız, eliniz titremedi?" dedi.

Edirne’de 4 can gitti: Anıl Güner’i son gören kişi ilk kez konuştu!

Anıl Güner'in 3-4 ay önce otomobil aldığını söyleyen Tunçer, "Ama arabayla olacak şey değil. Çünkü evin önünde traktörler, arabası, motosikleti her şeyi duruyor. Hiçbir şeye dokunulmamış ama ev aranmış. Ne aradıysalar? 2 hatta 3 ev aranmış. Üst katlar da alt katlar da hepsi aranmış. Bir şey aranmış ama ne olduğunu bilmiyorum. Her yer talan edilmiş. Kim yaptıysa bir an önce bulunsun. Aldığını geçtik, yeter ki kim olduğu çıksın ortaya. Kim niye yaptı bunu öğrenilsin" diye konuştu.

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