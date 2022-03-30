Edirne’de 4 can gitti: Anıl Güner’i son gören kişi ilk kez konuştu!

Mehmet Güner'in torunu Gizem Tunçer, olayın nedenini bilmediklerini belirterek, "Büyükbabam, dayım, teyzem, kuzenim hepsini vurmuşlar. Neden olduğunu bilmiyoruz. Niye yaptılar, ne istediler bu derece? Hırsızlık için olsa böyle olmaz herhalde. Bu kadarı vicdansızlık. Çok sıkmışlar. Bir şey almak istiyorsan sık, bırak, git. Üzerlerini örtmüşler. Taşıma değil, olduğu yerde. Biraz boğuşmuşlar. Kuzenimle boğuşmuşlar, o çok dayanmış, direnmiş. En sonunda dayanamamış. Dedesini de tesadüfen, orada olduğunu bilmiyorlardı, çıkınca dışarı saldırdılar. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Şu anda şüpheli, gözaltına alınan hiç yok. Sadece sorgular devam ediyor. Aile de sorgulandı, köyden de sorgulananlar var. Devam ediyor, hala hiçbir şüpheli yok. Evde bir şey var mıydı bilmiyoruz. Diğer kuzenim de bilmiyor. Evde altın olduğuna dair bize bir şey söylenmedi. Başkalarından duyduğumuzu biliyoruz. Evde altın var diye Anıl söylemiş ama gerçekten var mıydı bilmiyoruz. Etrafta söylemiş sanırım. Mirasla alakası yok. Öyle kavga edilecek yok. Hiç kimse, aklıma gelmiyor. Yakınımın dahi böyle bir şey yapabileceğine inanamıyorum. Bu yapılan canilik. İnsan nasıl böyle bir şey yapar? Nasıl kıydınız? 4 can, hiç mi acımadınız, eliniz titremedi?" dedi.



