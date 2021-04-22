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Haberler Yaşam Edirne’de inanılmaz olay! Böyle vefa görülmedi! Sahibini arıyor...
Giriş Tarihi: 22.04.2021 11:16 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 11:18

’de inanılmaz olay! Böyle vefa görülmedi! Sahibini arıyor...

'de kendisinden 2 gündür haber alınamayan Abdi Özer (80) Tunca Nehri'nde aranıyor. Yaşlı adamın köpeği ise ekiplerin başından bir an olsun ayrılmıyor

Edirne’de inanılmaz olay! Böyle vefa görülmedi! Sahibini arıyor...

Merkeze bağlı Yolüstü köyünde yaşayan Nejat Özer, önceki gün saat 19.00'dan beri haber alamadıkları babası Abdi Özer için İl Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu.

Edirne’de inanılmaz olay! Böyle vefa görülmedi! Sahibini arıyor...

Özer', Tunca Nehri kıyısındaki babasına ait balıkçı teknesinin yerinde olmadığını belirtince bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Edirne’de inanılmaz olay! Böyle vefa görülmedi! Sahibini arıyor...

AFAD ekibi, dün nehirde zodyak bot ve havadan da dron ile arama çalışması başlattı. Bölgeye Tekirdağ ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı Grup Amirliği'nde görevli 'kurbağa adamlar' sevk edildi.

Edirne’de inanılmaz olay! Böyle vefa görülmedi! Sahibini arıyor...

Çalışmalar, Özer'in Tunca Nehri'nde ağ kurduğu bölgelerde yoğunlaştırıldı. Kurbağa adamların su altında, AFAD ekiplerinin zodyak botla, köylülerin ise kendilerine ait kayıklarla su yüzeyinden yaptığı aramalarda, şu ana kadar sonuç alınamadı.

Edirne’de inanılmaz olay! Böyle vefa görülmedi! Sahibini arıyor...

Çalışmalar sırasında Özer'in her gün beslediği sokak köpeği bölgede bekledi. Ekiplerin yanından bir an olsun ayrılmayan köpek, gözünü sudan ayırmadı.


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