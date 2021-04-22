Edirne’de inanılmaz olay! Böyle vefa görülmedi! Sahibini arıyor...

Edirne Merkeze bağlı Yolüstü köyünde yaşayan Nejat Özer, önceki gün saat 19.00'dan beri haber alamadıkları babası Abdi Özer için İl Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu. Özer', Tunca Nehri kıyısındaki babasına ait balıkçı teknesinin yerinde olmadığını belirtince bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi, dün nehirde zodyak bot ve havadan da dron ile arama çalışması başlattı. Bölgeye Tekirdağ ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı Grup Amirliği'nde görevli 'kurbağa adamlar' sevk edildi. Çalışmalar, Özer'in Tunca Nehri'nde ağ kurduğu bölgelerde yoğunlaştırıldı. Kurbağa adamların su altında, AFAD ekiplerinin zodyak botla, köylülerin ise kendilerine ait kayıklarla su yüzeyinden yaptığı aramalarda, şu ana kadar sonuç alınamadı. Çalışmalar sırasında Özer'in her gün beslediği sokak köpeği bölgede bekledi. Ekiplerin yanından bir an olsun ayrılmayan köpek, gözünü sudan ayırmadı. KÖPEĞİ BESLİYORDU 'BALIK TUTMAYI ÇOK SEVERDİ' 'SÜREKLİ ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI'