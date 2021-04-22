Edirne’de inanılmaz olay! Böyle vefa görülmedi! Sahibini arıyor...

AFAD ekibi, dün nehirde zodyak bot ve havadan da dron ile arama çalışması başlattı. Bölgeye Tekirdağ ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı Grup Amirliği'nde görevli 'kurbağa adamlar' sevk edildi.