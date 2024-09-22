Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 22.09.2024 16:22 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 16:22

Edirne’de kan donduran olay: Babasını öldürüp parçalara ayırmış!

Kan donduran olay Edirne'nin Süloğlu ilçesinde meydana geldi. Kayıp ihbarında bulunulan 58 yaşındaki Şerif Yalçın'ın, dere yatağında 4 parçaya ayrılmış cesedi bulundu. İhbarda bulunan yaşlı adamın oğlu, çelişkili ifadeleri ve şüpheli hareketleri sebebiyle gözaltına alındı. 27 yaşındaki Canberk Yalçın babasını tabanca ile öldürüp, balta ile parçaladığını cesedini dere yatağına attığını itiraf ettiği öğrenildi. İşte haberin detayları…

DHA
Edirne’de kan donduran olay: Babasını öldürüp parçalara ayırmış!

Kan donduran olay Edirne'nin Süloğlu ilçesinde meydana geldi. Fabrika işçisi Canberk Yalçın, dün sabah saatlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı'na evde birlikte kaldıkları babası Şerif Yalçın'ın kaybolduğu ihbarında bulundu. Jandarmanın ifadesine başvurduğu Canberk Yalçın, eşi ile birlikte gece köydeki mevlide gittiklerini, eve döndüklerinde babasının odasının ışığının yanmadığını görünce uyuduğunu düşündüklerini söyledi. Yalçın, sabah kalktıklarında babasının evde olmadığını görünce, kayıp başvurusunda bulunduklarını anlattı.

Edirne’de kan donduran olay: Babasını öldürüp parçalara ayırmış!

'BALTAYLA PARÇALAYIP DEREYE ATMIŞ'

İfadeler üzerine jandarma ekipleri köy ve çevresinde arama çalışması başlattı. Çalışmalara, kayıp ihbarında bulunan oğlu Canberk Yalçın da katıldı ancak aramalardan bir sonuç alınamadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Edirne’de kan donduran olay: Babasını öldürüp parçalara ayırmış!

Jandarma, Canberk Yalçın'ı, şüpheli hareketleri ve çelişkili ifadeleri üzerine gözaltına aldı. Canberk Yalçın, sorgusunda, babasını tabanca ile öldürdükten sonra baltayla parçalara ayırıp köy yakınlarındaki dere yatağına attığını söyledi. Jandarma ekipleri bugün saat 03.00 sıralarında Şerif Yalçın'ın 4 parçaya ayrılmış cesedini dere yatağında buldu.

Edirne’de kan donduran olay: Babasını öldürüp parçalara ayırmış!

Canberk Yalçın'ın babasının kanının bulaştığı elbiselerini de eve getirip yakmaya çalıştığı belirlendi. Canberk Yalçın'ın ifadesinde, eşinden boşanan babasının başka bir kadınla evlenmek istediğini ve köyde değeri yüksek olan 6 dönüm tarlanın mirasının bölünmesi korkusu ile cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Canberk Yalçın, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA