Giriş Tarihi: 22.09.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024
16:22
Edirne’de kan donduran olay: Babasını öldürüp parçalara ayırmış!
Kan donduran olay Edirne'nin Süloğlu ilçesinde meydana geldi. Kayıp ihbarında bulunulan 58 yaşındaki Şerif Yalçın'ın, dere yatağında 4 parçaya ayrılmış cesedi bulundu. İhbarda bulunan yaşlı adamın oğlu, çelişkili ifadeleri ve şüpheli hareketleri sebebiyle gözaltına alındı. 27 yaşındaki Canberk Yalçın babasını tabanca ile öldürüp, balta ile parçaladığını cesedini dere yatağına attığını itiraf ettiği öğrenildi. İşte haberin detayları…