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Giriş Tarihi: 01.11.2021 13:14 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 13:14

Edirne’de yol ortasında sır mezar! Hikayesi herkesi şaşırttı!

Edirne'de yol ortasında bulunan mezar görenleri hayrete düşürüyor. Mezarın hikayesi ise herkesi şaşırtıyor. Nişancıpaşa Mahallesi Muhtarı İrfan Deniz, mezarın hikayesini şöyle anlatıyor

Edirne’de yol ortasında sır mezar! Hikayesi herkesi şaşırttı!

EDİRNE'DE İLGİNÇ MANZARA

Edirne'de, Nişancıpaşa Mahallesi Çokalca Sokak'ta yolun ortasında bulunan 'Ahmet Bey'e ait olduğu yazılı mezar görenleri şaşırtıyor. Osmanlı döneminde sokağa adını veren ve günümüzde sadece bir duvarı ayakta kalan tarihi Çokalca Camii yıllar önce yıkılarak, bahçesinden yol geçirildi.

Edirne’de yol ortasında sır mezar! Hikayesi herkesi şaşırttı!

İddiaya göre, belediye ekiplerince temizlik çalışması sonrası mahalleli Arapça yazılı bir mezar taşı buldu. Camiyi yapan kişinin adı da 'Ahmet' olduğu için mahalleli taşın bulunduğu alana mezarını yaptı.

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Edirne’de yol ortasında sır mezar! Hikayesi herkesi şaşırttı!

MEZARI GÖREN İNANAMIYOR

Kim tarafından ne zaman yapıldığı bilinmeyen mezar, belediyenin yıllar önce yaptığı düzenlemeyle yol ortasında kaldı. Mahalleli, mezara sahip çıkıp temizliğini ve bakımın yapıyor.

Edirne’de yol ortasında sır mezar! Hikayesi herkesi şaşırttı!

Nişancıpaşa Mahallesi muhtarı İrfan Deniz, Çokalca Camii'ni yapan Ahmet Bey'in mezarının orada olmadığını söyledi.

Edirne’de yol ortasında sır mezar! Hikayesi herkesi şaşırttı!

Taşının bulunmasıyla mezarın yol ortasına yapıldığını söyleyen Deniz, şöyle konuştu: "Burası mahallemizin Bostanoğlu dediğimiz mevkisi. Tarihi eskilere dayanıyor. Mescit olarak yapılmış bir oda şeklinde binası vardı. Avlusu bizim çocukluğumuzda duruyordu. Minaresi de yarımdı. Normalde avlusu mezara kadar geliyordu. Daha sonra burası temizlendi ve bina yıkıldı. Bina yıkıldıktan sonra vakıflardan gelindi. Temelleri ortaya çıktı.

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