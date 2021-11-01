Edirne’de yol ortasında sır mezar! Hikayesi herkesi şaşırttı!

Taşının bulunmasıyla mezarın yol ortasına yapıldığını söyleyen Deniz, şöyle konuştu: "Burası mahallemizin Bostanoğlu dediğimiz mevkisi. Tarihi eskilere dayanıyor. Mescit olarak yapılmış bir oda şeklinde binası vardı. Avlusu bizim çocukluğumuzda duruyordu. Minaresi de yarımdı. Normalde avlusu mezara kadar geliyordu. Daha sonra burası temizlendi ve bina yıkıldı. Bina yıkıldıktan sonra vakıflardan gelindi. Temelleri ortaya çıktı.