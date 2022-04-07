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Haberler Yaşam Edirne'deki çevre katliamında şok gerçek ortaya çıktı! Dehşete düşüren görüntüler...
Giriş Tarihi: 07.04.2022 13:35 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 13:35

Edirne'deki çevre katliamında şok gerçek ortaya çıktı! Dehşete düşüren görüntüler...

Edirne'de asfalt şantiyesinin fuel oil havuzunun patlaması sonucu tonlarca 'bitüm' adı verilen zift, sızarak yayıldığı ekili tarlalar ve yakınlarındaki dereyi siyaha bürüdü. Çevre kirliliğine neden olan tesisin yapılan incelemesinde Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu bulunmadığı belirlendi. Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk, tesisin ÇED olmaksızın faaliyete başladığını belirterek, idari süreç başlattıklarını söyledi.

Edirne’deki çevre katliamında şok gerçek ortaya çıktı! Dehşete düşüren görüntüler...

Edirne'nin Hasanağa köyü yakınlarında bulunan bir asfalt şantiyesinin fuel oil havuzu dün henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Edirne’deki çevre katliamında şok gerçek ortaya çıktı! Dehşete düşüren görüntüler...

5 bin 500 tonluk havuzda, 4 ve 6 numaralı yaklaşık 1500 ton fuel oil bulunduğu belirtilen havuzdan sızan zift, geçtiği bölgedeki ekili buğday tarlaları ile yakındaki bir dereyi siyaha boyadı.

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Edirne’deki çevre katliamında şok gerçek ortaya çıktı! Dehşete düşüren görüntüler...

Çevre kirliliğine neden olan yakıtın sızıntısını durdurmak için dün iş makineleri ile yapılan çalışmada sızıntının önüne geçilip, bölgede temizleme çalışması başlatıldı.

Edirne’deki çevre katliamında şok gerçek ortaya çıktı! Dehşete düşüren görüntüler...

Temizleme çalışmalarının bugün de sürdüğü bölgede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin kurduğu komisyon incelemede bulundu. Yapılan çalışmalarda tesisin ÇED raporu bulunmadığı belirlendi.

Edirne’deki çevre katliamında şok gerçek ortaya çıktı! Dehşete düşüren görüntüler...

'İDARİ SÜREÇ BAŞLAMIŞTIR'

Çevre, Şehircilik ve İlklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, bakanlığın talimatıyla ve Edirne Valiliği'nin koordinesinde ekiplerin alanda inceleme başlattığını belirterek, şunları söyledi:

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