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Edirne'deki çevre katliamında şok gerçek ortaya çıktı! Dehşete düşüren görüntüler...
Giriş Tarihi: 07.04.2022 13:35
Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
13:35
Edirne'deki çevre katliamında şok gerçek ortaya çıktı! Dehşete düşüren görüntüler...
Edirne'de asfalt şantiyesinin fuel oil havuzunun patlaması sonucu tonlarca 'bitüm' adı verilen zift, sızarak yayıldığı ekili tarlalar ve yakınlarındaki dereyi siyaha bürüdü. Çevre kirliliğine neden olan tesisin yapılan incelemesinde Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu bulunmadığı belirlendi. Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk, tesisin ÇED olmaksızın faaliyete başladığını belirterek, idari süreç başlattıklarını söyledi.