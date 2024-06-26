Efor Çay halka arz talep toplama tarihleri 2024: (EFORC) Efor Çay halka arz ne zaman, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Efor Çay halka arz talep toplama tarihleri başlıyor. Yıldız Pazar'da işlem görecek şirket EFORC korsa kodu ile işlem görecek. Yatırımcıların gündeminde Efor Çay kaç lot verir var. SPK bülteni ile takip edilen şirketlerin kaç lot vereceği en çok merak edilenler arasında. Peki; Efor Çay halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?