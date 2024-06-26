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Efor Çay halka arz talep toplama tarihleri 2024: (EFORC) Efor Çay halka arz ne zaman, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 00:12
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
00:12
Efor Çay halka arz talep toplama tarihleri 2024: (EFORC) Efor Çay halka arz ne zaman, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan şirketler halka açılıyor. Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. de o şirketler arasında yerini aldı. Efor Çay halka arz ne zaman sorusu EFORC talep toplama tarihleri ile yanıtlanıyor. Takvim yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. 90,000,000 lotla çıkacak şirkette talepler alınacak. Peki; 2024 (EFORC) Efor Çay halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte, ayrıntılar...