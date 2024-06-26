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Haberler Yaşam Efor Çay halka arz talep toplama tarihleri 2024: (EFORC) Efor Çay halka arz ne zaman, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 00:12 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 00:12

Efor Çay halka arz talep toplama tarihleri 2024: (EFORC) Efor Çay halka arz ne zaman, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan şirketler halka açılıyor. Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. de o şirketler arasında yerini aldı. Efor Çay halka arz ne zaman sorusu EFORC talep toplama tarihleri ile yanıtlanıyor. Takvim yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. 90,000,000 lotla çıkacak şirkette talepler alınacak. Peki; 2024 (EFORC) Efor Çay halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte, ayrıntılar...

Efor Çay halka arz talep toplama tarihleri 2024: EFORC Efor Çay halka arz ne zaman, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Efor Çay halka arz talep toplama tarihleri başlıyor. Yıldız Pazar'da işlem görecek şirket EFORC korsa kodu ile işlem görecek. Yatırımcıların gündeminde Efor Çay kaç lot verir var. SPK bülteni ile takip edilen şirketlerin kaç lot vereceği en çok merak edilenler arasında. Peki; Efor Çay halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

Efor Çay halka arz talep toplama tarihleri 2024: EFORC Efor Çay halka arz ne zaman, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

EFOR ÇAY HALKA ARZ NE ZAMAN?

Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. SPK bültenine göre talep toplamaya çıkıyor. 26-27-28 Haziran tarihlerinde taleplerini alacak şirket 90,000,000 milyon lotu eşit dağıtım yöntemi ile dağıtacak.

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Efor Çay halka arz talep toplama tarihleri 2024: EFORC Efor Çay halka arz ne zaman, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

EFOR ÇAY HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Talep Toplama Tarihleri: 26-27-28 Haziran 2024

Hisse Fiyatı: 14,50 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 90,000,000 Lot

Bist Kodu: EFORC

Halka Arz Büyüklüğü: 1,3 Milyar TL

Efor Çay halka arz talep toplama tarihleri 2024: EFORC Efor Çay halka arz ne zaman, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

EFOR ÇAY KAÇ LOT VERİR?

Efor Çay halka arzıolası pay miktarları şöyle:
1.1 Milyon Katılım 61 Lot (884 ₺)
1.5 Milyon Katılım 45 Lot (652 ₺)
1.9 Milyon Katılım 36 L ot (522 ₺)
2.3 Milyon Katılım 30 Lot (435 ₺)
2.7 Milyon Katılım 25 Lot (362 ₺)
3.1 Milyon Katılım 22 Lot (319 ₺)
3.5 Milyon Katılım 20 Lot (290 ₺)
3.9 Milyon Katılım 18 Lot (261 ₺)

Efor Çay halka arz talep toplama tarihleri 2024: EFORC Efor Çay halka arz ne zaman, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?
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