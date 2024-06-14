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Haberler Yaşam Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. halka arz tarihi! Efor Çay halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 11:21

Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. halka arz tarihi! Efor Çay halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir?

Halka arz takvimi bu hafta 2 yeni halka arz duyurdu. Bu şirketlerden biri de Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. oldu. SPK onayıyla izahname bilgileri açıklanan şirketin halka arz bilgileri, tarihi, büyüklüğü ve dağıtım usulü araştırılıyor. Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. halka arz tarihi belli oldu. Peki, Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. halka arz tarihi! Efor Çay halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir?

Efor Çay halka arz tarihi gündemde. Efor Çay halka arz fiyatı 14,50 TL olarak açıklandı. Bist kodu henüz belli olmayan şirket için talep toplama günleri merak ediliyor. Peki, Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. halka arz ne zaman? Efor Çay katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. halka arz tarihi! Efor Çay halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir?

EFOR ÇAY SANAYİ HİSSE FİYATI NEDİR?

Firmanın hisse fiyatı 14,50 TL olarak belirlendi.

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Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. halka arz tarihi! Efor Çay halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir?

EFOR ÇAY SANAYİ KAÇ LOT DAĞITACAK?

Firma toplamda 90 milyon lot dağıtımı yapacak.

Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. halka arz tarihi! Efor Çay halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir?

EFOR ÇAY SANAYİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Firmanın henüz talep toplama tarihi ve BIST işlem tarihi açıklanmadı.

Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. halka arz tarihi! Efor Çay halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir?

EFOR ÇAY SANAYİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

Yüzde 25 yatırımcılar,

Yüzde 5 girişim sermayesi yatırımı,

Yüzde 30 finansal borçların ödenmesi

Yüzde 40 işletme sermayesi.

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