Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. halka arz tarihi! Efor Çay halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir?

Efor Çay halka arz tarihi gündemde. Efor Çay halka arz fiyatı 14,50 TL olarak açıklandı. Bist kodu henüz belli olmayan şirket için talep toplama günleri merak ediliyor. Peki, Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. halka arz ne zaman? Efor Çay katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var?