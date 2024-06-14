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Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. halka arz tarihi! Efor Çay halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
11:21
Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. halka arz tarihi! Efor Çay halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir?
Halka arz takvimi bu hafta 2 yeni halka arz duyurdu. Bu şirketlerden biri de Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. oldu. SPK onayıyla izahname bilgileri açıklanan şirketin halka arz bilgileri, tarihi, büyüklüğü ve dağıtım usulü araştırılıyor. Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. halka arz tarihi belli oldu. Peki, Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var?