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Efsane 'da geri döndü!

'dan gülümseten bir haber geldi. Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Ragıp Ablay (47), satın aldığı aracı "" filmindeki minibüsün benzeri olarak modifiye ettirdi. Ablay'ın hurda haldeyken satın alıp onardığı minibüs görenlerin ilgisini çekiyor. Ragıp Ablay, yaptığı açıklamada, minibüsü ile ilgili projesinin ticarî olmadığını, sadece gençlik hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. İşte haberin detayları ve o nostaljik araç...

Giriş Tarihi: 08.07.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 09:52
Efsane Çiçek Abbas Bursa'da geri döndü!

'nın İznik ilçesinde görenleri şaşırtan bir araç bulunuyor.

Efsane Çiçek Abbas Bursa'da geri döndü!

'nın İznik ilçesinde yaşayan Ragıp Ablay (47), satın aldığı aracı "" filmindeki minibüsün benzeri olarak modifiye ettirdi.

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Efsane Çiçek Abbas Bursa'da geri döndü!

Ablay'ın hurda haldeyken satın alıp onardığı minibüs görenlerin ilgisini çekiyor.

Efsane Çiçek Abbas Bursa'da geri döndü!

Ragıp Ablay, yaptığı açıklamada, minibüsü ile ilgili projesinin ticarî olmadığını, sadece gençlik hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Efsane Çiçek Abbas Bursa'da geri döndü!

Minibüsün gelin arabası olarak düğün ve benzeri törenlerde kullanılabilecek olmasından heyecan duyduğunu belirten Ablay, "Maksadımız eşe dosta yardımcı olabilmek. Arkadaşlara ilginç bir düğün hediyesi de olabilir diye düşünüyorum.

Efsane Çiçek Abbas Bursa'da geri döndü!

Minibüs ilgi görüyor, yollarda bile durdurup fotoğraf çekenler, fotoğraf çektirenler bir hayli fazla" diye konuştu.

Efsane Çiçek Abbas Bursa'da geri döndü!
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