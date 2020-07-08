Efsane Çiçek Abbas Bursa'da geri döndü!

Bursa'dan gülümseten bir haber geldi. Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Ragıp Ablay (47), satın aldığı aracı "Çiçek Abbas" filmindeki minibüsün benzeri olarak modifiye ettirdi. Ablay'ın hurda haldeyken satın alıp onardığı minibüs görenlerin ilgisini çekiyor. Ragıp Ablay, yaptığı açıklamada, minibüsü ile ilgili projesinin ticarî olmadığını, sadece gençlik hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. İşte haberin detayları ve o nostaljik araç...
Giriş Tarihi: 08.07.2020
09:42
Güncelleme Tarihi: 08.07.2020
09:52
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