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Efsane hat 500T! Bu otobüs için ev alan var

'un efsane otobüs hattı denildiğinde büyük çoğunluğumuzun aklına gelen ilk isim 500T olacaktır. Sık sık esprilere konu olan kat ettiği mesafeyle adeta bir şehirler arası otobüs hattı muamelesi gören bu İstanbul şehir içi otobüs hattı eski popülaritesinde değil. Asya ve Avrupa'yı birleştiren en uzun otobüs hattı 500T, eski cazibesini yitirse de gerek barındırdığı birbirinden ilginç hikayeler gerekse avantajlı ulaşım imkanı ile İstanbul'un klasikleri arasında yerini aldı. Peki bu efsane hat hakkında daha bilmediğiniz ilginç detaylar olduğunu biliyor muydunuz?

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.11.2019 07:08 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 07:29
Efsane hat 500T! Bu otobüs için ev alan var

Efsane hat 500T! Bu otobüs için ev alan var

Asya ve Avrupa'yı birleştiren en uzun otobüs hattı 500T, eski cazibesini yitirse de gerek barındırdığı birbirinden ilginç hikayeler gerekse avantajlı ulaşım imkanı ile 'un klasikleri arasında yerini aldı.

Efsane hat 500T! Bu otobüs için ev alan var

Efsane hat 500T! Bu otobüs için ev alan var

Türkiye'nin en popüler şehir içi otobüslerinden 500T, 25 yılı aşkın süredir 'un iki yakasında yolcu taşıyor.

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Efsane hat 500T! Bu otobüs için ev alan var

Efsane hat 500T! Bu otobüs için ev alan var

Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki en uzun güzergahın otobüs hattı 500T, kentin en uzun mesafe yolcu taşıyan otobüs hatları arasında da üçüncü sırada yer alıyor.

Efsane hat 500T! Bu otobüs için ev alan var

Efsane hat 500T! Bu otobüs için ev alan var

Dönemin ihtiyacı doğrultusunda 1986 senesinde "korsan" şekilde kurulan, 1994'den bu yana da İETT'ye bağlı kent ulaşımına katkı sağlayan 500T, her gün on binlerce kişiye hizmet sunuyor.

Efsane hat 500T! Bu otobüs için ev alan var

Efsane hat 500T! Bu otobüs için ev alan var

Kimini işine, evine ya da sevdiklerine kavuştururken, kimine alternatif turu imkanı sağlıyor. Uzun yıllar yoğunluk dolayısıyla adeta vatandaşları isyan ettiren, her biri kendine has kokularıyla tanınan 500T otobüsleri, kurulan sistemle düzenli şekilde yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Efsane hat 500T! Bu otobüs için ev alan var

Efsane hat 500T! Bu otobüs için ev alan var

Otobüslerin hijyen durumu İETT ve dernek yetkililerince denetleniyor. Teknoloji oyunlarına, skeçlere, sosyal araştırmalara, şiirlere ve repliklere konu olan 500T, kasımın ilk hafta verilerine göre her gün ortalama 57 bin 522 kişi taşıyor.

Efsane hat 500T! Bu otobüs için ev alan var

Efsane hat 500T! Bu otobüs için ev alan var

Her gün 75 kilometrelik güzergahta seyreden otobüs, 12 ilçede 78 durağı kapsayan turunu trafik durumuna göre 2 veya 3 saatte tamamlıyor. Yolcular, İstanbulkart ile Cevizlibağ-Tuzla arasında iki bilet, Levent-Tuzla arasında ise tek bilet ücreti ödüyor.

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