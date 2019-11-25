Efsane hat 500T! Bu otobüs için ev alan var

İstanbul'un efsane otobüs hattı denildiğinde büyük çoğunluğumuzun aklına gelen ilk isim 500T olacaktır. Sık sık esprilere konu olan kat ettiği mesafeyle adeta bir şehirler arası otobüs hattı muamelesi gören bu İstanbul şehir içi otobüs hattı eski popülaritesinde değil. Asya ve Avrupa'yı birleştiren en uzun otobüs hattı 500T, eski cazibesini yitirse de gerek barındırdığı birbirinden ilginç hikayeler gerekse avantajlı ulaşım imkanı ile İstanbul'un klasikleri arasında yerini aldı. Peki bu efsane hat hakkında daha bilmediğiniz ilginç detaylar olduğunu biliyor muydunuz?