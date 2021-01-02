HaberlerGaleriEfsane model Peugeot 206 şoke etti! Arabasına öyle bir şey yaptı ki, görenler ne diyeceğini bilemedi
Efsane model Peugeot 206 şoke etti! Arabasına öyle bir şey yaptı ki, görenler ne diyeceğini bilemedi
Peugeot 206, Fransız otomobil üreticisi Peugeot'nun belki de en popüler modeli oldu. 206'yı Türkiye'de ve diğer ülkelerde halen yollarda görmek mümkün. Bunda eskimeyen tasarımının da büyük bir etkisi var. Her dönem beğenilen bir otomobil oldu. Peugeot 206 yenileme ve modifiye çalışmalarına da konuk olmuş bir model olarak dikkat çekiyor. Bir Peugeot 206 sahibi eskiyen arabasını yenilemeye karar verdi ve ortaya bambaşka bir araç çıkardı. Otomobilin son halini görenler gözlerine inanamadı.
Giriş Tarihi: 02.01.2021
10:11
Güncelleme Tarihi: 02.01.2021
10:12
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ