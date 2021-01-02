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Efsane model 206 şoke etti! Arabasına öyle bir şey yaptı ki, görenler ne diyeceğini bilemedi

206, otomobil üreticisi Peugeot'nun belki de en popüler modeli oldu. 206'yı 'de ve diğer ülkelerde halen yollarda görmek mümkün. Bunda eskimeyen tasarımının da büyük bir etkisi var. Her dönem beğenilen bir otomobil oldu. yenileme ve modifiye çalışmalarına da konuk olmuş bir model olarak dikkat çekiyor. Bir Peugeot 206 sahibi eskiyen arabasını yenilemeye karar verdi ve ortaya bambaşka bir araç çıkardı. Otomobilin son halini görenler gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 02.01.2021 10:11 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 10:12
Efsane model Peugeot 206 şoke etti! Arabasına öyle bir şey yaptı ki, görenler ne diyeceğini bilemedi

206 model aracını adeta yeniden üreten araç sahibinin otomobili getirdiği son durumu görenler gözlerine inanamadı. İşte görenleri şaşkına çeviren o anlardan kareler…

Efsane model Peugeot 206 şoke etti! Arabasına öyle bir şey yaptı ki, görenler ne diyeceğini bilemedi

Araç sahibi en ince noktasına kadar her şeyi planlayarak adım adım ilerledi.

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Efsane model Peugeot 206 şoke etti! Arabasına öyle bir şey yaptı ki, görenler ne diyeceğini bilemedi

Haftalar boyunca süren yenileme projesinde harika bir işe imza attı.

Efsane model Peugeot 206 şoke etti! Arabasına öyle bir şey yaptı ki, görenler ne diyeceğini bilemedi

Eskimeyen 206 gitti ve yerine başka bir model geldi.

Efsane model Peugeot 206 şoke etti! Arabasına öyle bir şey yaptı ki, görenler ne diyeceğini bilemedi

Aracın sahibi yaptığı her şeyi takipçileriyle paylaştı.

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