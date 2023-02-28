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Haberler Yaşam Ege bölgesi için deprem uyarısı! O illerde yaşayanlar için kritik uyarı...
Giriş Tarihi: 28.02.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 11:46

Ege bölgesi için deprem uyarısı! O illerde yaşayanlar için kritik uyarı...

Uşak Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Tahir Gönen, Ege bölgesi için olası bir depreme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ege'deki fay hatlarının Kuzey Anadolu'daki fay hatlarına göre daha kısa olduğunu belirten Gönen, Ege bölgesi için deprem riski olan o illeri açıkladı...

DHA
Ege bölgesi için deprem uyarısı! O illerde yaşayanlar için kritik uyarı...

Uşak Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Tahir Gönen, Ege Bölgesi'nin depremselliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ege bölgesi için deprem uyarısı! O illerde yaşayanlar için kritik uyarı...

Ege Bölgesi'nden geçen fay hatlarının Kuzey Anadolu'daki fay hatlarına göre daha kısa olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Gönen, "Kuzey Anadolu fay hattında daha uzun kırımlar meydana geliyor.

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Ege bölgesi için deprem uyarısı! O illerde yaşayanlar için kritik uyarı...

DENİZLİ, AYDIN, MANİSA...

Dolayısıyla daha uzun süreli depremler üretebilirken, Ege Bölgesi'ndeki faylar kısa olduğu için çok uzun süreli depremler beklenmiyor. Ege'de deprem açısından Denizli, Aydın ve Manisa çok riskliyken, Uşak avantajlı. Uşak'ın kuzeyine doğru baktığımızda Kütahya Gediz ile Uşak Banaz'a doğru, güneyinde ise Denizli Çivril'den Afyon Dinar'a doğru bir fay hattı bulunmaktadır.

Ege bölgesi için deprem uyarısı! O illerde yaşayanlar için kritik uyarı...

Uşak'ın kuzey ve güney kesimlerinde bulunan fay hatlarından Uşak merkezi 1'inci derecede etkilenmez" dedi.

Ege bölgesi için deprem uyarısı! O illerde yaşayanlar için kritik uyarı...

'TORBALI VE ÖDEMİŞ RİSKLİ BÖLGEYE DAHA UZAK'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ege Bölgesi'nde de deprem senaryoları üzerine çalışıldığını belirten Doç. Dr. Tahir Gönen, Kütahya Gediz'deki depremin 6.5 büyüklüğünde, Denizli'nin Çivril'dekinin ise 5.5 büyüklüğünde olmasının beklendiğini kaydetti.

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