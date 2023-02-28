Haberler
Yaşam
Ege bölgesi için deprem uyarısı! O illerde yaşayanlar için kritik uyarı...
Giriş Tarihi: 28.02.2023 11:42
Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
11:46
Ege bölgesi için deprem uyarısı! O illerde yaşayanlar için kritik uyarı...
Uşak Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Tahir Gönen, Ege bölgesi için olası bir depreme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ege'deki fay hatlarının Kuzey Anadolu'daki fay hatlarına göre daha kısa olduğunu belirten Gönen, Ege bölgesi için deprem riski olan o illeri açıkladı...