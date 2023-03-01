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Ege bölgesinde 6.5 büyüklüğünde deprem uyarısı! O illerde yaşayanlar aman dikkat!
Giriş Tarihi: 01.03.2023 10:23
Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
10:24
Ege bölgesinde 6.5 büyüklüğünde deprem uyarısı! O illerde yaşayanlar aman dikkat!
Uşak Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Tahir Gönen, Ege bölgesi için olası bir depreme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ege'deki fay hatlarının Kuzey Anadolu'daki fay hatlarına göre daha kısa olduğunu belirten Gönen, Ege bölgesi için deprem riski olan o illeri açıkladı...