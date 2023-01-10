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Ege Denizi 5 şiddetindeki depremle sallanmıştı: Uzman isimden 6.8’lik deprem uyarısı!
Giriş Tarihi: 10.01.2023 14:12
Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
14:12
Ege Denizi 5 şiddetindeki depremle sallanmıştı: Uzman isimden 6.8’lik deprem uyarısı!
Uzman isim Ege Denizi'ndeki depremlere ilişkin "yeni fay" açıklaması yaptı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Midilli'deki depremler daha önce haritalanmamış, yani varlığı bilinmeyen fay üzerinde meydana geldi" ifadelerini kullandı. Sözbilir, bölgedeki fayların 6,8'lik deprem üretme potansiyeli bulunduğunu da anlattı…