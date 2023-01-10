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Haberler Yaşam Ege Denizi 5 şiddetindeki depremle sallanmıştı: Uzman isimden 6.8’lik deprem uyarısı!
Giriş Tarihi: 10.01.2023 14:12 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 14:12

Ege Denizi 5 şiddetindeki depremle sallanmıştı: Uzman isimden 6.8’lik deprem uyarısı!

Uzman isim Ege Denizi'ndeki depremlere ilişkin "yeni fay" açıklaması yaptı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Midilli'deki depremler daha önce haritalanmamış, yani varlığı bilinmeyen fay üzerinde meydana geldi" ifadelerini kullandı. Sözbilir, bölgedeki fayların 6,8'lik deprem üretme potansiyeli bulunduğunu da anlattı…

Ege Denizi 5 şiddetindeki depremle sallanmıştı: Uzman isimden 6.8’lik deprem uyarısı!

Ege Denizi'nde son 4 günde meydana gelen 4,2 ila 5 arasında değişen büyüklükteki 4 depremin, daha önce tanımlanmamış bir fay üzerinde gerçekleştiği bildirildi.

Ege Denizi 5 şiddetindeki depremle sallanmıştı: Uzman isimden 6.8’lik deprem uyarısı!

Ege Denizi'nde 7 Ocak günü saat 04.52'de merkez üssü Midilli Adası olan 5 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından 4 saat 47 dakika sonra 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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Ege Denizi 5 şiddetindeki depremle sallanmıştı: Uzman isimden 6.8’lik deprem uyarısı!

Aynı bölgede, bu depremlerden 3 gün sonra bugün benzer büyüklüklerde 2 deprem daha yaşandı. Önce Girit Adası'nın kuzey doğusu açıklarında 4,2, daha sonra da yine merkez üssü Midilli olan 5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Ege Denizi 5 şiddetindeki depremle sallanmıştı: Uzman isimden 6.8’lik deprem uyarısı!

Depremler, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Muğla ve civarında da hissedildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada Midilli'deki son depremin adanın kuzey sınırında gerçekleştiğini söyledi.

Ege Denizi 5 şiddetindeki depremle sallanmıştı: Uzman isimden 6.8’lik deprem uyarısı!

Bu fayın kuzeydoğu - güneybatı uzanımlı olduğunu aktaran Sözbilir, "Kırılma daha önce çizilmemiş bir fayda oldu. Midilli'deki depremler daha önce haritalanmamış, yani varlığı bilinmeyen fay üzerinde meydana geldi. Yunan bilim adamlarının daha önce bölgedeki çalışmalarında da çizilmemiş. Sağa yanal doğrultu atılımlı. Bizdeki Kuzey Anadolu Fayı gibi çalışıyor. Bu deprem olmadan önce çok sayıda öncü deprem olmuş." diye konuştu.

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