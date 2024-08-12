EGE DENİZİ DEPREM SON DAKİKA | Ege’de deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

Ege'de deprem mi oldu, hangi iller etkilendi soruları son dakika gündemde. Afad güncel verileri ile irili ufaklı tüm sarsıntıların kaydedildiği listede depremin büyüklüğü, derinliği ve şiddeti gibi ayrıntılar açıklandı. Son zamanlarda sıklıkla meydana gelen deprem haberlerine bugün bir yenisi daha eklendi. Peki, Ege'de deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, şiddeti ve büyüklüğü kaç?