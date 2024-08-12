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Giriş Tarihi: 12.08.2024 16:45 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 16:50

EGE DENİZİ DEPREM SON DAKİKA | Ege'de deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

Ege deprem haberi son dakika ülke gündeminde. 4 ve üzeri depremlerin arttığı listede bugün deprem haberi Ege Denizi'nden geldi. Afad güncel verileri ile son dakika ayrıntıları paylaşıldı. Büyüklüğü, şiddeti gibi ayrıntılar vatandaşlar tarafından mercek altına alınırken, depremin etkilendiği bölgeler birer birer tespit edildi. Peki, Ege'de deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

EGE DENİZİ DEPREM SON DAKİKA | Ege’de deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

Ege'de deprem mi oldu, hangi iller etkilendi soruları son dakika gündemde. Afad güncel verileri ile irili ufaklı tüm sarsıntıların kaydedildiği listede depremin büyüklüğü, derinliği ve şiddeti gibi ayrıntılar açıklandı. Son zamanlarda sıklıkla meydana gelen deprem haberlerine bugün bir yenisi daha eklendi. Peki, Ege'de deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

EGE DENİZİ DEPREM SON DAKİKA | Ege’de deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

EGE DENİZİ DEPREM SON DAKİKA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.24'te merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 14,59 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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EGE DENİZİ DEPREM SON DAKİKA | Ege’de deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

#DEPREM
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-08-12
Saat:16:24:52 TSİ
Enlem:40.32694 N
Boylam:23.81528 E
Derinlik:14.59 km

EGE DENİZİ DEPREM SON DAKİKA | Ege’de deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

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EGE DENİZİ DEPREM SON DAKİKA | Ege’de deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, şiddeti ve büyüklüğü kaç?
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