Giriş Tarihi: 12.08.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
16:50
EGE DENİZİ DEPREM SON DAKİKA | Ege'de deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, şiddeti ve büyüklüğü kaç?
Ege deprem haberi son dakika ülke gündeminde. 4 ve üzeri depremlerin arttığı listede bugün deprem haberi Ege Denizi'nden geldi. Afad güncel verileri ile son dakika ayrıntıları paylaşıldı. Büyüklüğü, şiddeti gibi ayrıntılar vatandaşlar tarafından mercek altına alınırken, depremin etkilendiği bölgeler birer birer tespit edildi. Peki, Ege'de deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, şiddeti ve büyüklüğü kaç?