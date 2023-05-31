Ege Denizi’nde korkutan görüntü! Uzmanlar uyardı…

Şaşkına çeviren görüntünün adresi İzmir Körfezi'ydi. Bir süredir denizde devam eden kırmızı ve turuncu renk değişimi, bölge sakinlerini panikletti. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, renk değişiminin alglerden kaynaklandığını söyledi. 'Bu durum, antropojenik ötrofikasyonun (kültürel kirlilik) çok önemli göstergelerindendir. İzmir Körfezi atık yüklü derelerin, çevresindeki yerleşimlerin, tarım ve sanayinin yoğun baskısı altında. Körfezin kirlilik sorunu yarım asırdır sürüyor. İzmir Körfezi'nin suyunda atıklar nedeniyle azot ve fosfor yükü oldukça fazla' dedi. 'BİYOLOJİK BİR OLAY DEĞİL' SEBEBİ KİRLİLİK DENİZ DİBİ TEMİZLENMELİ