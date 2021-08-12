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Giriş Tarihi: 12.08.2021 12:06Güncelleme Tarihi: 12.08.2021 12:18
Ege ve Akdeniz'deki yangınlar uzaydan böyle görüntülendi! Çarpıcı kareler
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), Akdeniz ve Ege Bölgesi'ndeki orman yangınlarının doğada bıraktığı tahribatı uyduları aracılığıyla tespit etti. Yangında çekilen yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleriyle Manavgat'ta 30 bin, Bodrum'da 12 bin 600, Marmaris'te 8 bin ve Güzelbağ çevresinde yaklaşık 6 bin 500 hektarın zarar gördüğünü belirlendi. İşte o görüntüler...