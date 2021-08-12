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Haberler Yaşam Ege ve Akdeniz'deki yangınlar uzaydan böyle görüntülendi! Çarpıcı kareler
Giriş Tarihi: 12.08.2021 12:06 Güncelleme Tarihi: 12.08.2021 12:18

Ege ve Akdeniz'deki yangınlar uzaydan böyle görüntülendi! Çarpıcı kareler

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), Akdeniz ve Ege Bölgesi'ndeki orman yangınlarının doğada bıraktığı tahribatı uyduları aracılığıyla tespit etti. Yangında çekilen yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleriyle Manavgat'ta 30 bin, Bodrum'da 12 bin 600, Marmaris'te 8 bin ve Güzelbağ çevresinde yaklaşık 6 bin 500 hektarın zarar gördüğünü belirlendi. İşte o görüntüler...

AA
Ege ve Akdeniz’deki yangınlar uzaydan böyle görüntülendi! Çarpıcı kareler

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), Akdeniz ve Ege Bölgesi'ndeki orman yangınların doğada bıraktığı tahribatı uydu aracılığıyla uzaydan görüntüledi.

Ege ve Akdeniz’deki yangınlar uzaydan böyle görüntülendi! Çarpıcı kareler

Türkiye'nin ilk uydu yer istasyonu İTÜ UHUZAM, bölgelerdeki orman yangınların ardından doğadaki tahribatı tespit etmek için çalışma başlattı.

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Ege ve Akdeniz’deki yangınlar uzaydan böyle görüntülendi! Çarpıcı kareler

Bu kapsamda, orman yangınların doğaya verdiği zarar, "Spot 6&7", "Worldview 2&3" ve "Sentinel-2" ve ''Landsat 8'' uyduları aracılığıyla görüntülendi. Uzaydan görüntülerle orman yangınlarının doğadaki tahribatının son durumu tespit edildi.

Ege ve Akdeniz’deki yangınlar uzaydan böyle görüntülendi! Çarpıcı kareler

Uydu görüntülerinde, yangınların en çok Manavgat ve Muğla'da etkili olduğu belirlendi.

Yangınlar, Manavgat bölgesinde 30 bin, Bodrum'da 12 bin 600, Marmaris'te 8 bin ve Güzelbağ çevresinde 6 bin 500 hektar alana zarar verdi.

Ege ve Akdeniz’deki yangınlar uzaydan böyle görüntülendi! Çarpıcı kareler

Termal bantlardan yapılan çalışmalarda orman yangınlarında yüzey sıcaklıklarının 90 ile 100 dereceye kadar yükseldiği tespit edildi.

Yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinde, yangınların 28 Temmuz'da başladığı, 9 Ağustos'a kadar yoğun şekilde sürdüğü ve bazı bölgelerde hala yangınların devam ettiği belirlendi.

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