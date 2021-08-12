Ege ve Akdeniz’deki yangınlar uzaydan böyle görüntülendi! Çarpıcı kareler

Uydu görüntülerinde, yangınların en çok Manavgat ve Muğla'da etkili olduğu belirlendi.

Yangınlar, Manavgat bölgesinde 30 bin, Bodrum'da 12 bin 600, Marmaris'te 8 bin ve Güzelbağ çevresinde 6 bin 500 hektar alana zarar verdi.