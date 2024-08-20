Giriş Tarihi: 20.08.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
12:37
Ege yeşilden griye döndü! Son 10 yılda Yalova büyüklüğünde alan yandı
İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak'ta ekiplerin aralıksız mücadele ettiği orman yangınları sonrası yeşil alanlar yerini gri renge bıraktı. Prof. Dr. Derya Eşen, ""Ege Bölgesi'nde, son 10 yılda yaklaşık 6 bin 900 tane orman yangını çıkmış. Son 10 yılda Ege Bölgesi'nde, yüz ölçümü yaklaşık 850 kilometrekare olan Yalova büyüklüğünde alanımız yandı" ifadelerini kullandı. Yanan alanlar ise havadan fotoğraflandı…