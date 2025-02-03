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Haberler Yaşam Ege’deki deprem fırtınası felaket habercisi mi? ‘8.5’lik deprem sürpriz olmaz’ dedi! Tsunami uyarısı yaptı!
Giriş Tarihi: 03.02.2025 10:44 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:42

Ege’deki deprem fırtınası felaket habercisi mi? ‘8.5’lik deprem sürpriz olmaz’ dedi! Tsunami uyarısı yaptı!

Türkiye, 6 Şubat depreminin yaralarını sararken, Ege Denizi'ndeki sarsıntılar yeni bir felaketin habercisi mi? Yunanistan'ın Santorini açıklarında 400'ü aşan deprem tedirginlik yaratırken, ülkemiz kıyılarına en yakın sarsıntı 140 kilometre mesafede kaydedildi. Son 24 saatte 35'i 3, 9'u ise 4 büyüklüğünde toplam 44 deprem meydana geldi. Prof. Dr. Süleyman Pampal, SABAH'a yaptığı açıklamada çarpıcı uyarılarda bulundu. "Ege'de 8,5 büyüklüğünde bir deprem sürpriz olmaz!" diyen Pampal, tsunami ve volkanik patlama risklerine de dikkat çekti...

ÖMER ÇETİN
Ege’deki deprem fırtınası felaket habercisi mi? ‘8.5’lik deprem sürpriz olmaz’ dedi! Tsunami uyarısı yaptı!

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığı büyük depremin ardından yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen Ege Denizi'nde artan deprem hareketliliğiyle yeniden uyanmış durumda. 2023'teki büyük felaket, 53 bin 537 can kaybına yol açarken, şimdi Ege'deki üst üste gelen depremler, yeni bir felaketin habercisi mi sorusunu akıllara getiriyor.

Ege’deki deprem fırtınası felaket habercisi mi? ‘8.5’lik deprem sürpriz olmaz’ dedi! Tsunami uyarısı yaptı!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 28 Ocak 2025'ten itibaren yoğunlaşan depremlerin sayısının 400'ü aştığını duyurdu. Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu sismik hareketlilik kapsamında şu ana kadar kaydedilen en büyük deprem, 4.8 büyüklüğünde gerçekleşti.

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Ege’deki deprem fırtınası felaket habercisi mi? ‘8.5’lik deprem sürpriz olmaz’ dedi! Tsunami uyarısı yaptı!

Yunanistan'ın Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaşan depremlerin derinliği 5 ila 25 kilometre arasında değişirken, ülkemiz kıyılarına en yakın deprem 140 kilometre mesafede kaydedildi. Son 24 saatte Ege Denizi'nde 35'i 3 büyüklüğünde, 9'u ise 4 büyüklüğünde olmak üzere toplam 44 deprem meydana geldi. Aynı bölgede 2011-2012 yıllarında da benzer bir sismik aktivite yaşanmış, 14 ay süren süreç herhangi bir volkanik hareketliliğe yol açmamıştı. Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, bu hareketliliğin arkasındaki nedenlere ilişkin SABAH'a dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Ege’deki deprem fırtınası felaket habercisi mi? ‘8.5’lik deprem sürpriz olmaz’ dedi! Tsunami uyarısı yaptı!

EGE'DEKİ DEPREMLER: VOLKANİK FAALİYETİN İŞARETİ Mİ?

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Ege Denizi'ndeki depremlerin artmasının, bölgedeki volkanik ve levha hareketliliği ile bağlantılı olabileceğine dikkat çekti. Pampal, "Ege hem sismik hem de volkanik açıdan son derece aktif bir bölge. Özellikle Yunanistan'ın Santorini Adası, aktif bir volkanik komplekstir ve burada geçmişte büyük patlamalar yaşanmıştır. Bu patlamaların, Akdeniz tarihinde ciddi tsunami dalgalarına ve büyük yıkımlara yol açtığı biliniyor" dedi.

Pampal, Santorini Adası'nın 8 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Kolumbo Denizaltı Yanardağı'nın da bölgedeki en aktif volkanik noktalardan biri olduğunu belirterek, "Bölgedeki artan sismik hareketlilik, bu volkanik aktivitenin habercisi olabilir" ifadelerini kullandı.

Ege’deki deprem fırtınası felaket habercisi mi? ‘8.5’lik deprem sürpriz olmaz’ dedi! Tsunami uyarısı yaptı!

BÖLGENİN SİSMİK AKTİVİTESİ, BÜYÜK BİR DEPREMİ GÜNDEME GETİREBİLİR

Prof. Dr. Pampal, bölgenin güneyde Afrika levhası ile kuzeyde Anadolu levhasının sınırında yer aldığını belirterek, "Afrika levhası, Doğu Anadolu ve Ölü Deniz fayıyla Arap levhasından ayrılarak kuzeybatıya doğru hareket ediyor ve Anadolu'nun altına doğru dalıyor. Bu dalan malzeme, yerin altında ergiyor, magma hâline geliyor ve yukarı yükseliyor. Ege'deki adaların çoğu volkaniktir ve bölgede aktif volkanik faaliyetler görülmektedir" dedi.

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