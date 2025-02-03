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Ege’deki deprem fırtınası felaket habercisi mi? ‘8.5’lik deprem sürpriz olmaz’ dedi! Tsunami uyarısı yaptı!
Giriş Tarihi: 03.02.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
11:42
Ege’deki deprem fırtınası felaket habercisi mi? ‘8.5’lik deprem sürpriz olmaz’ dedi! Tsunami uyarısı yaptı!
Türkiye, 6 Şubat depreminin yaralarını sararken, Ege Denizi'ndeki sarsıntılar yeni bir felaketin habercisi mi? Yunanistan'ın Santorini açıklarında 400'ü aşan deprem tedirginlik yaratırken, ülkemiz kıyılarına en yakın sarsıntı 140 kilometre mesafede kaydedildi. Son 24 saatte 35'i 3, 9'u ise 4 büyüklüğünde toplam 44 deprem meydana geldi. Prof. Dr. Süleyman Pampal, SABAH'a yaptığı açıklamada çarpıcı uyarılarda bulundu. "Ege'de 8,5 büyüklüğünde bir deprem sürpriz olmaz!" diyen Pampal, tsunami ve volkanik patlama risklerine de dikkat çekti...