Ege’deki deprem fırtınası felaket habercisi mi? ‘8.5’lik deprem sürpriz olmaz’ dedi! Tsunami uyarısı yaptı!

EGE'DEKİ DEPREMLER: VOLKANİK FAALİYETİN İŞARETİ Mİ?

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Ege Denizi'ndeki depremlerin artmasının, bölgedeki volkanik ve levha hareketliliği ile bağlantılı olabileceğine dikkat çekti. Pampal, "Ege hem sismik hem de volkanik açıdan son derece aktif bir bölge. Özellikle Yunanistan'ın Santorini Adası, aktif bir volkanik komplekstir ve burada geçmişte büyük patlamalar yaşanmıştır. Bu patlamaların, Akdeniz tarihinde ciddi tsunami dalgalarına ve büyük yıkımlara yol açtığı biliniyor" dedi.

Pampal, Santorini Adası'nın 8 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Kolumbo Denizaltı Yanardağı'nın da bölgedeki en aktif volkanik noktalardan biri olduğunu belirterek, "Bölgedeki artan sismik hareketlilik, bu volkanik aktivitenin habercisi olabilir" ifadelerini kullandı.