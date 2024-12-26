Ege’deki köyde korkunç olay: Katil çoban çıktı! Her şeyi itiraf etti: ’Ellerini ayaklarını bağlayıp...’

'ELLERİNİ, AYAKLARINI BAĞLAYIP SÜRÜKLEMEYE ÇALIŞTIM'

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olay yerinde Çevik'e ait kan izleri dışında bahçe çitlerinde başka birine ait kan izi bulundu. İlk olarak Çevik'i tanıyan 13 kişiden kan örneği alındı ancak tespit yapılamadı. Baz istasyonu kayıtlarına göre 978 kişinin bölgeden hizmet aldığı belirlendi. 978 kişiye ait kimlik bilgilerini tespit eden ve bu kişilerin olay yeri bağlantısını inceleyen ekipler, şüpheli olarak çoban M.Y.D.'yi (16) gözaltına aldı. M.Y.D.'den alınan kan örneğiyle olay yerindeki kan izinin aynı olduğu anlaşıldı.