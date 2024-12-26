Haberler
Yaşam
Ege'deki köyde korkunç olay: Katil çoban çıktı! Her şeyi itiraf etti: 'Ellerini ayaklarını bağlayıp...'
Giriş Tarihi: 26.12.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
12:14
Ege'deki köyde korkunç olay: Katil çoban çıktı! Her şeyi itiraf etti: 'Ellerini ayaklarını bağlayıp...'
Muğla'da yaşadığı barakanın yakınında ölü bulunan 2 çocuk babası 53 yaşındaki Halil Çevik'in cinayete kurban gittiği belirlendi. Bahçedeki çitlerdeki kan izlerinden hareketle takibi sürdüren polis, Çevik'i öldürdüğü tespit edilen çoban 16 yaşındaki M.Y.D.'yi gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden M.Y.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.