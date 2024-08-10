Giriş Tarihi: 10.08.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
09:06
Eğlence mekanı dönüşü kabus! "Sizi bıçakla keserim..." Yargıtay o kelimeyi 'silah' kabul etti
Yargıtay, gece yarısı bir çiftin önünü keserek "Sizi bıçakla keserim" diyerek tehdit eden ancak üzerinde bıçak bulunamayan sanığın 'Silahla tehdit' suçundan verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasını onadı. 'Bıçak' kelimesini silah sayan 6. Ceza Dairesi kararında, oyuncak ya da kurusıkı tabanca olmasının önemli olmadığı, silah olarak kabul edilmesi için korku yaratmasının yeterli olduğunu kaydetti.