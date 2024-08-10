Eğlence mekanı dönüşü kabus! "Sizi bıçakla keserim..." Yargıtay o kelimeyi 'silah' kabul etti

YARGITAY SİLAH SAYDI, KARARI ONADI

Yargıtay 6. Ceza Dairesi, yerel mahkemece sanık hakkında verilen mahkumiyet kararını hukuka uygun bularak onanmasını kararlaştırdı. Müştekilerin sanığa iftira atması için herhangi bir neden veya aralarında bir husumetin tespit edilmediği aktarılan kararda, olayın ardından alınan ifadelerinin de birbirleriyle uyumlu olduğunu vurgulandı. Dairenin kararında, silah olarak sayılan 'bıçak' kelimesi hakkında silahın boş veya gerçeğe benzemekle birlikte oyuncak ya da kuru sıkı tabanca olmasının önemli olmadığı, silah olarak kabul edilmesi için korku yaratmasının yeterli olduğu değerlendirmesi yer aldı. Yargılama usulündeki usul işlemlerin kanuna uygun yapıldığı belirtilen kararda, sanık Hamza E. hakkında haksız tahrik indirimin uygulanmamasının da hukuka uygun olduğunu kaydedildi.