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Giriş Tarihi: 10.08.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 09:06

Eğlence mekanı dönüşü kabus! "Sizi bıçakla keserim..." Yargıtay o kelimeyi 'silah' kabul etti

Yargıtay, gece yarısı bir çiftin önünü keserek "Sizi bıçakla keserim" diyerek tehdit eden ancak üzerinde bıçak bulunamayan sanığın 'Silahla tehdit' suçundan verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasını onadı. 'Bıçak' kelimesini silah sayan 6. Ceza Dairesi kararında, oyuncak ya da kurusıkı tabanca olmasının önemli olmadığı, silah olarak kabul edilmesi için korku yaratmasının yeterli olduğunu kaydetti.

UMAY SENA SÜMER
Eğlence mekanı dönüşü kabus! Sizi bıçakla keserim... Yargıtay o kelimeyi ’silah’ kabul etti

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Ekin B. ve Zehra K. gece yarısı çıktıkları bir eğlence mekanından eve dönerken karşılarından gelen Hamza E.'nin kendilerine doğru yürüdüğünü fark etti. Soru soracağını düşünen Ekin B., Hamza E.'ye dönerek "Buyur kardeşim ne vardı" dedi. Hamza E. bu sırada Ekin B. ve Zehra K.'ye elinde gerçek olmayan bıçak ile üstlerine saldırarak "Sizi bıçakla keserim, bıçağı size sokarım" diyerek tehdit etti.

Eğlence mekanı dönüşü kabus! Sizi bıçakla keserim... Yargıtay o kelimeyi ’silah’ kabul etti

Ekin B. ve Zehra K. olayın korkusuyla geri çekilirken Ekin B., üstlerine yürüyen Hamza E.'yi itti. Yere düşen Hamza E'nin ayağa kalkarak Ekin B.'ye saldırması üzerine Zehra K. polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri Hamza E.'yi gözaltına alırken söz konusu bıçak ise bulunamadı.

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Eğlence mekanı dönüşü kabus! Sizi bıçakla keserim... Yargıtay o kelimeyi ’silah’ kabul etti

"ELİMDE GERÇEK BIÇAK YOKTU KORKUTMAK İSTEDİM"

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Hamza E. hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hamza E mahkemedeki savunmasında kendisine iftira atıldığını ileri sürerek, "Elimde gerçek bıçak yoktu bana iftira attılar. Sadece korkutmak istedim" dedi. Sanık avukatı ise mağdurların beyanlarının çelişkili olduğunu savunarak, suçun yasal unsurlarının oluşmadığını iddia etti. Eskişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Hamza E'nin 'Silahla tehdit' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. İstinaf başvurunun reddedilmesi üzerine karara temyiz itirazında bulunuldu.

Eğlence mekanı dönüşü kabus! Sizi bıçakla keserim... Yargıtay o kelimeyi ’silah’ kabul etti

YARGITAY SİLAH SAYDI, KARARI ONADI

Yargıtay 6. Ceza Dairesi, yerel mahkemece sanık hakkında verilen mahkumiyet kararını hukuka uygun bularak onanmasını kararlaştırdı. Müştekilerin sanığa iftira atması için herhangi bir neden veya aralarında bir husumetin tespit edilmediği aktarılan kararda, olayın ardından alınan ifadelerinin de birbirleriyle uyumlu olduğunu vurgulandı. Dairenin kararında, silah olarak sayılan 'bıçak' kelimesi hakkında silahın boş veya gerçeğe benzemekle birlikte oyuncak ya da kuru sıkı tabanca olmasının önemli olmadığı, silah olarak kabul edilmesi için korku yaratmasının yeterli olduğu değerlendirmesi yer aldı. Yargılama usulündeki usul işlemlerin kanuna uygun yapıldığı belirtilen kararda, sanık Hamza E. hakkında haksız tahrik indirimin uygulanmamasının da hukuka uygun olduğunu kaydedildi.

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