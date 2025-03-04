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Haberler Yaşam Eğlence mekanı önünde Emrah Akkuş kurşunların hedefi olmuştu: Sanıklara verilen ceza belli oldu!
Giriş Tarihi: 04.03.2025 19:54 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 19:54

Eğlence mekanı önünde Emrah Akkuş kurşunların hedefi olmuştu: Sanıklara verilen ceza belli oldu!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, gece saatlerinde Emrah Akkuş'un da bulunduğu iki grup arasında kavga çıktı. Bir eğlence mekanının işletmecisi 31 yaşındaki Abdullah Ay ve çalışanları da olaya dahil oldu. Olay büyümeden yatıştırılırken, tarafların ertesi gün de karşı karşıya gelmesiyle, Abdullah Ay, Ömer Koç ve Çağrı Topbaş'ın silahlarından çıkan kurşunlar Emrah Akkuş ve Mehmet Cingöz yaralandı. Akkuş tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, 3 sanığa verilen ceza belli oldu.

DHA
Eğlence mekanı önünde Emrah Akkuş kurşunların hedefi olmuştu: Sanıklara verilen ceza belli oldu!

Olay, 19 Ekim 2022'de İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde gece saatlerinde Emrah Akkuş'un da bulunduğu iki grup arasında kavga çıktı. Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanının işletmecisi Abdullah Ay (31) ve çalışanları da kavgaya dahil oldu. Çevredekilerin araya girmesiyle Emrah Akkuş ve Abdullah Ay, olay büyümeden barıştırıldı.

Eğlence mekanı önünde Emrah Akkuş kurşunların hedefi olmuştu: Sanıklara verilen ceza belli oldu!

Ertesi gün gece saatlerinde taraflar arasında iddiaya göre, omuz atma nedeniyle yeniden tartışma yaşandı. Abdullah Ay'ın eğlence mekanının önündeki sokakta çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Abdullah Ay, Ömer Koç (32) ve Çağrı Topbaş'ın (23) tabancalarından çıkan kurşunların isabet ettiği Emrah Akkuş ve Mehmet Cingöz yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

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Eğlence mekanı önünde Emrah Akkuş kurşunların hedefi olmuştu: Sanıklara verilen ceza belli oldu!

Olay yerinden kaçan şüpheliler Abdullah Ay'ın kız arkadaşı N.A.'nın (22) evine gitti. Silahları evde saklayıp üzerlerini değiştiren şüpheliler, bir süre sonra evden çıktıklarında yakalanarak gözaltına alındı. Akkuş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adliyeye sevk edilen Ay, Koç ve Topbaş çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda ayağından vurulan Mehmet Cingöz ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Eğlence mekanı önünde Emrah Akkuş kurşunların hedefi olmuştu: Sanıklara verilen ceza belli oldu!

İDDİANAME HAZIRLANDI

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede; tutuklu sanıklar Abdullah Ay, Ömer Koç ve Çağrı Topbaş'ın, tasarlayarak Emrah Akkuş'u öldürmekten ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Mehmet Cingöz'ün yaralanması ile ilgili de 'Silahla yaralama' suçundan ayrı ayrı 4,5 yıla kadar hapis cezası, 'Ruhsatsız silah kullanmak' suçundan da 3'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca, iddianamede olay yerinde 15 adetten fazla mermi çekirdeği bulunduğu ifade edildi.

Eğlence mekanı önünde Emrah Akkuş kurşunların hedefi olmuştu: Sanıklara verilen ceza belli oldu!

"CİĞERİMİ BİLEREK ÖLDÜRDÜLER"

Olayla ilgili Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşma salonunda tutuklu sanıklar Abdullah Ay, Ömer Koç ve Çağrı Topbaş ve avukatları hazır bulundu. Emrah Akkuş'un annesi Simamperi Akkuş ile avukatı duruşmaya Van'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada konuşan Simamperi Akkuş, "Ciğerimi bilerek öldürdüler olayı tasarladılar. Oğlumun kefenini açarken kurşun yaralarını gördüm. Güvenlik kamerası görüntülerini izledim, 15 kurşun yemiş. Gerekli cezayı vererek yüreğime bir damla da olsa su serpin" diye konuştu.