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Eğlence mekanı önünde Emrah Akkuş kurşunların hedefi olmuştu: Sanıklara verilen ceza belli oldu!
Giriş Tarihi: 04.03.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
19:54
Eğlence mekanı önünde Emrah Akkuş kurşunların hedefi olmuştu: Sanıklara verilen ceza belli oldu!
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, gece saatlerinde Emrah Akkuş'un da bulunduğu iki grup arasında kavga çıktı. Bir eğlence mekanının işletmecisi 31 yaşındaki Abdullah Ay ve çalışanları da olaya dahil oldu. Olay büyümeden yatıştırılırken, tarafların ertesi gün de karşı karşıya gelmesiyle, Abdullah Ay, Ömer Koç ve Çağrı Topbaş'ın silahlarından çıkan kurşunlar Emrah Akkuş ve Mehmet Cingöz yaralandı. Akkuş tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, 3 sanığa verilen ceza belli oldu.