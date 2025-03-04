Eğlence mekanı önünde Emrah Akkuş kurşunların hedefi olmuştu: Sanıklara verilen ceza belli oldu!

İDDİANAME HAZIRLANDI

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede; tutuklu sanıklar Abdullah Ay, Ömer Koç ve Çağrı Topbaş'ın, tasarlayarak Emrah Akkuş'u öldürmekten ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Mehmet Cingöz'ün yaralanması ile ilgili de 'Silahla yaralama' suçundan ayrı ayrı 4,5 yıla kadar hapis cezası, 'Ruhsatsız silah kullanmak' suçundan da 3'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca, iddianamede olay yerinde 15 adetten fazla mermi çekirdeği bulunduğu ifade edildi.