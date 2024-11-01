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Giriş Tarihi: 01.11.2024 13:11 Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 13:11

Eğlence mekanında husumetlisi Hüseyin Mete’ye kurşun yağdıran şahısın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti!

Burdur'da, meydana gelen olayda 42 yaşındaki Hüseyin Mete bir kadınla otururken aynı mekanda karşılaştığı husumetlisi Ramazan Uçar tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Yaşanan anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan Uçar'ın daha önce sosyal medyadan yaptığı paylaşım da dikkat çekti. İşte haberin detayları…

DHA
Eğlence mekanında husumetlisi Hüseyin Mete’ye kurşun yağdıran şahısın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti!

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Burdur'da bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi.

Eğlence mekanında husumetlisi Hüseyin Mete’ye kurşun yağdıran şahısın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti!

Husumetli olan Ramazan Uçar ile Hüseyin Mete aynı mekanda karşılaştı. Ramazan Uçar, yan masada bir kadınla sohbet eden Hüseyin Mete'ye üzerinde bulundurduğu tabancayla 7 el ateş etti.

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Eğlence mekanında husumetlisi Hüseyin Mete’ye kurşun yağdıran şahısın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti!

Mete kanlar içerisinde yere yığılırken, mekanda bulunanlar da panikle kaçıştı. Yapılan incelemede Hüseyin Mete'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hüseyin Mete'nin cenazesi incelemenin ardından morga konuldu.

Eğlence mekanında husumetlisi Hüseyin Mete’ye kurşun yağdıran şahısın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti!

O PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

Olaydan sonra kaçan Ramazan Uçar, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ramazan Uçar'ın işlemlerinin sürdüğü, Hüseyin Mete'nin cenazesinin ise merkez Askeriye köyünde toprağa verileceği belirtildi. Ramazan Uçar ve Hüseyin Mete'nin silah alışverişi nedeniyle aralarında bir süredir husumet olduğu öne sürüldü. Diğer yandan Ramazan Uçar'ın sosyal medya hesabından yaptığı 'Kimse kimseyi küçük görmesin. Mermi de küçüktür ama nefes keser' yazılı paylaşımı dikkat çekti.

Eğlence mekanında husumetlisi Hüseyin Mete’ye kurşun yağdıran şahısın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti!

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Hüseyin Mete'nin masada bir kadınla sohbet ettiği sırada arka tarafında oturan Ramazan Uçar'ın üzerinde bulundurduğu tabancayı çıkarıp vurduğu yer aldı. Ramazan Uçar'ın art arda 7 el tabancayı ateşlediği, Hüseyin Mete'nin yere düştüğü, kurtulmaya çalıştığı ve bir süre sonra da hareketsiz kaldığı görüldü.

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