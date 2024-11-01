Eğlence mekanında husumetlisi Hüseyin Mete’ye kurşun yağdıran şahısın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti!

O PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

Olaydan sonra kaçan Ramazan Uçar, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ramazan Uçar'ın işlemlerinin sürdüğü, Hüseyin Mete'nin cenazesinin ise merkez Askeriye köyünde toprağa verileceği belirtildi. Ramazan Uçar ve Hüseyin Mete'nin silah alışverişi nedeniyle aralarında bir süredir husumet olduğu öne sürüldü. Diğer yandan Ramazan Uçar'ın sosyal medya hesabından yaptığı 'Kimse kimseyi küçük görmesin. Mermi de küçüktür ama nefes keser' yazılı paylaşımı dikkat çekti.