Giriş Tarihi: 01.11.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024
13:11
Eğlence mekanında husumetlisi Hüseyin Mete’ye kurşun yağdıran şahısın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti!
Burdur'da, meydana gelen olayda 42 yaşındaki Hüseyin Mete bir kadınla otururken aynı mekanda karşılaştığı husumetlisi Ramazan Uçar tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Yaşanan anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan Uçar'ın daha önce sosyal medyadan yaptığı paylaşım da dikkat çekti. İşte haberin detayları…