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Haberler Yaşam EGM PA ile 2021 bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Bekçi alımı ne zaman?
Giriş Tarihi: 01.05.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 07:25

ile 2021 başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? ?

ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelen duyuruları yakından takip edenler ile ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Çarşı ve mahallelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışacak olan bekçiler başvuru şartları, başvuru tarihi gibi bilgileri araştırıyor. En son İstanbul'da 400 bekçi alımı gerçekleştirilmiş ve gözler yeni alımlara çevrilmişti. İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek olan alımlar yayımlanan ilanlara göre birçok farklı ilde gerçekleştirilecek. Buna göre; ? ile , şartları nelerdir?

Bekçi alımı ne zaman? EGM PA ile bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

başvuruları son aylarda milyonlarca kişinin gündemine geliyor. EGM ve PA bünyesinde istihdam sağlamak isteyen vatandaşlar başvuru tarihleri ve şartları sorguluyor. Halkın can ve mal güvenliğini tahsis etmek üzere görevlendirilen bekçilerin özellikle büyükşehirlerde sayılarının artırılması planlanıyor. Bekçi alımlarında güncel bilgiler ilgili kurumun resmi sitesinden duyurulması bekleniyor. Peki ? 2021 ile , şartları nelerdir?

Bekçi alımı ne zaman? EGM PA ile bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Devlet kadrosunda çalışmak isteyen binlerce genç tarihini gündemlerine alıyor. ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan 2021 bekçi alımı için detaylar şöyle;

Bekçi alımı tarihi henüz belli olmadı. Kurum tarafından yapılacak olan açıklama sonrasında detaylar duyurulacaktır.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre www.pa.edu.tr resmi internet sitesi üzerinden adaylar, e-devlet şifreleriyle giriş yaparak bekçilik başvurusu için ön başvuru yapabiliyor. Alımla ilişkili olarak sınav takvimi ise Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet adresi olan www.pa.edu.tr üzerinden ilan edilecek. Başkanlık; konuyla ilgili olarak farklı kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesini önemle duyurdu.

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Bekçi alımı ne zaman? EGM PA ile bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı İLÇE sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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