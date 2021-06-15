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Haberler Yaşam EGM PA ile Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Jandarma Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 15.06.2021 12:03 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 12:04

ile 2021 ne zaman yapılacak? Jandarma ve şartları nelerdir?

bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşların gündeminde tarihi yer alıyor. Bilindiği üzere, İstanbul'da 400 bekçi alımı gerçekleştirilmiş gözler yeni alımlara çevrilmişti. Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını duyurmuştu. Sözlü ve yazılı sınavlardan geçirildikten sonra kurum tarafından bekçi alımları yapılıyor. Peki ? 2021 Jandarma , şartları nelerdir?

EGM PA ile Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Jandarma Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

ve tarafından gerçekleştirilecek olan Jandarma son gelişmeleri merak ediliyor. Devlet kadrosunda görevlendirilmek isteyen adaylar bekçi başvuruları ile ilgili duyuruları takip ediyor. Sosyal hayatta kademeli normalleşme devam ederken bekçi alımlarının yapılacağı tarih bekleniyor. İçişleri bakanlığının Polis Akademisi sitesinde alım ilanı geldiğinde kılavuzda belirtilen şartları taşımak koşuluyla başvurular yapılacak. Peki ? 2021 Jandarma , şartları nelerdir? İşte son detaylar…

EGM PA ile Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Jandarma Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

ve duyuruları yakından takip edilirken başvuruları merak konusu oluyor. Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyuru ile birlikte alıma ilişkin esaslar ve başvuru şartları belirleniyor. Jandarma bekçi alımına ilişkin detaylar şu şekilde;

Bekçi alımı tarihi henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

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EGM PA ile Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Jandarma Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU

Jandarma Genel Komutanlığı ve bünyesinde 10 bin yeni yapılacağı açıklanmıştı. Ancak yeni alımların ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bekçi alımlarına dair güncel açıklama gelir gelmez haberimizin içerisinde yer alacaktır.

EGM PA ile Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Jandarma Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bekçilik ilanlarına başvuru yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir takım hususlar var. Genel bekçi alım şartları;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

En az İlkokul mezunu olmak. ( yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),

Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

Memuriyete engel bir hali bulunmamak.

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Resmi bir açıklama olmayıp ilanların ve ihtiyaçlar dahilinde ilana çıkacağı bekleniyor.

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