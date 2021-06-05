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Haberler Yaşam EGM ve PA ile 2021 Bekçi alımı ne zaman yapılacak, tarih belli mi? Jandarma Bekçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 05.06.2021 08:52 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 08:52

ve PA ile 2021 ne zaman yapılacak, tarih belli mi? Jandarma nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

ve tarafından yapılıyor. En son İstanbul'da 400 kişilik bekçi alım gerçekleşmişti. ve PA duyurularını yakından takip eden vatandaşlar belirli şartları göz önüne alarak yeni alımlar için başvurularını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sosyal hayatta kademeli normalleşme sürecinde memur alımlarına yoğun ilgi sürerken gözler Jandarma bekçi alımı tarihlerine çevrildi. Bu kapsamda; ? 2021 Jandarma nasıl yapılır, şartları nelerdir?

EGM ve PA ile 2021 Bekçi alımı ne zaman yapılacak, tarih belli mi? Jandarma Bekçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

ve PA bünyesinde gerçekleşecek olan Jandarma duyuruları yakından takip ediliyor. Kurum bünyesine 10 bin jandarma alımı yapılacak olup adaylarda belli şartlar aranacak. En az lise ve dengi okullardan mezun olanların başvuruda bulunabileceği bekçi alımlarıyla ilgili başvuru tarihleri ve şartlar merak ediliyor. Bu kapsamda; ? 2021 Jandarma nasıl yapılır, şartları nelerdir?

EGM ve PA ile 2021 Bekçi alımı ne zaman yapılacak, tarih belli mi? Jandarma Bekçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Haziran ayına girilmesiyle beraber başvuruları merak konusu oluyor. Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyuru ile birlikte alıma ilişkin esaslar ve başvuru şartları belirleniyor. Jandarma bekçi alımına ilişkin detaylar şöyle;

Bekçi alımı tarihi henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

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EGM ve PA ile 2021 Bekçi alımı ne zaman yapılacak, tarih belli mi? Jandarma Bekçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

BEKÇİ ALIM ŞARTLARI 2021 NEDİR?

Bekçilik ilanlarına başvuru yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir takım hususlar var. Genel bekçi alım şartları;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

En az İlkokul mezunu olmak. ( yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),

Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

Memuriyete engel bir hali bulunmamak.

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Resmi bir açıklama olmayıp ilanların ve ihtiyaçlar dahilinde ilana çıkacağı bekleniyor.

EGM ve PA ile 2021 Bekçi alımı ne zaman yapılacak, tarih belli mi? Jandarma Bekçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU 2021 NE ZAMAN?

ve bünyesinde 10 bin yeni yapılacağı açıklanmıştı. Ancak yeni alımların ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bekçi alımlarına dair güncel açıklama gelir gelmez haberimizin içerisinde yer alacaktır.

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