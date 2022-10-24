Ehliyet yenileme ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için son tarih 31 Aralık olarak belirlenmişti. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yenileme süresinin 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu. Bugün de ehliyet yenileme ücreti ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Ehliyet yenilemek isteyen vatandaşlar soruyor: Eski tip ehliyet yenileme ücreti arttı mı, ne kadar oldu, son gün ne zaman? İşte 2022 Ehliyet yenileme randevu ekranı, ücreti ve gerekli belgeler listesi…