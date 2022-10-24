ESKİ EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Bu gelişme sonrası ehliyet yenileme ücretinde değişiklik olup olmadığı merak konusu oldu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yaptığı son açıklama ile bu konuya da açıklık getirdi.

Yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2016'dan önce alınan eski tip sürücü belgelerinin yenileme ücretinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Değiştirme ücreti, 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf hizmet bedeli olmak üzere toplam 15 TL olarak devam edecek. Ancak bu ücret eski tip ehliyetini ilk kez yenileyecekler için geçerli.

Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenler, kaybeden veya çaldıranlardan talep edilen ücret toplam 345 TL'ye (280 + 65) denk geliyor.