Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ehliyet yenileme randevu ekranı ve gerekli belgeler 2022: Ehliyet yenileme ücreti arttı mı, ne kadar oldu, son gün ne zaman?
Giriş Tarihi: 24.10.2022 15:48 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 15:49

Ehliyet yenileme randevu ekranı ve gerekli belgeler 2022: Ehliyet yenileme ücreti arttı mı, ne kadar oldu, son gün ne zaman?

Ehliyet yenileme ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için son tarih 31 Aralık olarak belirlenmişti. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yenileme süresinin 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu. Bugün de ehliyet yenileme ücreti ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Ehliyet yenilemek isteyen vatandaşlar soruyor: Eski tip ehliyet yenileme ücreti arttı mı, ne kadar oldu, son gün ne zaman? İşte 2022 Ehliyet yenileme randevu ekranı, ücreti ve gerekli belgeler listesi…

Ehliyet yenileme randevu ekranı ve gerekli belgeler 2022: Ehliyet yenileme ücreti arttı mı, ne kadar oldu, son gün ne zaman?

Eski tip ehliyet yenileme ücreti ve süresi ile ilgili peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gülerde eski tip ehliyetler için yenileme süresinin 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmişti. Şimdi de ehliyet yenileme ücreti ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Açıklama sonrası ehliyet değişikliği yapmak isteyen vatandaşlar, ''Ehliyet yenileme ücreti arttı mı, ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Eski tip ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek, gerekli belgeler neler? İşte, Ehliyet yenileme randevu ekranı, ücreti ve gerekli belgeler…

Ehliyet yenileme randevu ekranı ve gerekli belgeler 2022: Ehliyet yenileme ücreti arttı mı, ne kadar oldu, son gün ne zaman?

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI!

1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süre 31 Aralık 2022 tarihinde doluyordu. Geçtiğimiz günlerde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada eski tip ehliyetlerin değiştirilme süresinin uzatıldığı duyuruldu.

Duyuruda eski tip sürücü belgelerinin son yenilenme süresinin 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığı bildirildi. Böylece eski tip ehliyete sahip olan vatandaşlar, eski sürücü belgelerini 31 Aralık 2024 tarihine kadar kullanabilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ehliyet yenileme randevu ekranı ve gerekli belgeler 2022: Ehliyet yenileme ücreti arttı mı, ne kadar oldu, son gün ne zaman?

BAKANLIĞIN SÜREYİ UZATMA YETKİSİ BULUNUYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerektiği ve bu sürenin İçişleri Bakanlığınca uzatılabileceği belirtildi.

İKİ YIL SÜREYLE UZATILDI

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

''Bu kapsamda, ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, Bakanlığımızca 31.12.2022 tarihinden itibaren iki yıl süre ile uzatılmıştır."

Ehliyet yenileme randevu ekranı ve gerekli belgeler 2022: Ehliyet yenileme ücreti arttı mı, ne kadar oldu, son gün ne zaman?

ESKİ EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Bu gelişme sonrası ehliyet yenileme ücretinde değişiklik olup olmadığı merak konusu oldu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yaptığı son açıklama ile bu konuya da açıklık getirdi.

Yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2016'dan önce alınan eski tip sürücü belgelerinin yenileme ücretinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Değiştirme ücreti, 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf hizmet bedeli olmak üzere toplam 15 TL olarak devam edecek. Ancak bu ücret eski tip ehliyetini ilk kez yenileyecekler için geçerli.

Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenler, kaybeden veya çaldıranlardan talep edilen ücret toplam 345 TL'ye (280 + 65) denk geliyor.

Ehliyet yenileme randevu ekranı ve gerekli belgeler 2022: Ehliyet yenileme ücreti arttı mı, ne kadar oldu, son gün ne zaman?

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NEREDEN ALINIR?

Eski tip sürücü belgenizi yenilemek için 'Alo 199', 'Alo 199 Mobil Uygulama' veya 'https://randevu.nvi.gov.tr/' üzerinden randevu oluşturabilirsiniz.

Başvurularınızı adresinizin bulunduğu ilçe nüfus müdürlüğünden yapma zorunluluğunuz yoktur. Başvurularınızı herhangi bir müdürlükten de yapabilirsiniz.

EHLİYET YENİLEME RANDEVU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA