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Haberler Yaşam Ek kontenjan detayları belli oldu! Hangi üniversitelerde ek kontenjan olacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.05.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 10:14

Ek kontenjan detayları belli oldu! Hangi üniversitelerde ek kontenjan olacak? İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği depremzede öğrenciler için universitelerde ek kontenjan hakkıyla ilgili detaylar netleşti. Depremzede öğrencilere toplam 16 devlet üniversitesinde ek kontenjan verilecek. İşte detaylar...

CEYDA KARAASLAN
Ek kontenjan detayları belli oldu! Hangi üniversitelerde ek kontenjan olacak? İşte detaylar...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) depremden etkilenen illerde ikamet eden adaylara kendi illerindeki üniversitelere yerleşirken genel kontenjanda herhangi bir eksiltmeye gitmeden yüzde 25 ek depremzede kontenjanı ayrılmasını kararlaştırdı.

Depremzede öğrencilere ayrıca vakıf üniversitelerinde de her bir programda 1'er kontenjan ayrılacak.

Ek kontenjan detayları belli oldu! Hangi üniversitelerde ek kontenjan olacak? İşte detaylar...

KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan, yükseköğretim programından mezun durumda veya üniversite öğrenciliğinden ilişiği kesilen adaylar söz konusu kontenjanlardan yararlanamayacak.

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Ek kontenjan detayları belli oldu! Hangi üniversitelerde ek kontenjan olacak? İşte detaylar...

HANGİ ÜNİVERSİTELERDE EK KONTENJAN OLACAK?

Karar kapsamında deprem bölgesindeki Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji, Adıyaman, Çukurova, Dicle, Fırat, Gaziantep, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji, Harran, Hatay Mustafa Kemal, İnönü, İskenderun Teknik, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kahramanmaraş İstiklal, Kilis 7 Aralık, Malatya Turgut Özal, Osmaniye Korkut Ata üniversiteleri bulunuyor.

Ek kontenjan detayları belli oldu! Hangi üniversitelerde ek kontenjan olacak? İşte detaylar...

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER BU HAKTAN NASIL YARARLANACAK?

Depremzede adaylar tercih sayısına bağlı olarak ve önceliklerine göre tercih sırasını gözeterek, genel kontenjanlarla birlikte kendilerine ayrılan ilave kontenjan kapsamındaki programlardan tercih yapabilecek.

Ek kontenjan detayları belli oldu! Hangi üniversitelerde ek kontenjan olacak? İşte detaylar...

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE KARAR NASIL UYGULANACAK?

Bu kontenjanların dışında vakıf üniversitelerindeki her bir programa, 2547 sayılı Kanun'da öngörülen yüzde 15 burslu öğrenci okutulması yükümlülüğü kapsamı dışında olmak üzere ve çift diploma programları hariç, depremzede YKS adayları için 1'er kontenjan ayrılacak.

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