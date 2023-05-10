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Ek kontenjan detayları belli oldu! Hangi üniversitelerde ek kontenjan olacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.05.2023 10:13
Güncelleme Tarihi: 10.05.2023
10:14
Ek kontenjan detayları belli oldu! Hangi üniversitelerde ek kontenjan olacak? İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği depremzede öğrenciler için universitelerde ek kontenjan hakkıyla ilgili detaylar netleşti. Depremzede öğrencilere toplam 16 devlet üniversitesinde ek kontenjan verilecek. İşte detaylar...