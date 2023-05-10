Ek kontenjan detayları belli oldu! Hangi üniversitelerde ek kontenjan olacak? İşte detaylar...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) depremden etkilenen illerde ikamet eden adaylara kendi illerindeki üniversitelere yerleşirken genel kontenjanda herhangi bir eksiltmeye gitmeden yüzde 25 ek depremzede kontenjanı ayrılmasını kararlaştırdı.

Depremzede öğrencilere ayrıca vakıf üniversitelerinde de her bir programda 1'er kontenjan ayrılacak.