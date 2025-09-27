Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2025 Ekim kira zammı oranı için gözler TÜİK'te!
Giriş Tarihi: 27.09.2025 17:06

Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2025 Ekim kira zammı oranı için gözler TÜİK'te!

Eylül ayına ilişkin enflasyon verileri bu hafta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Böylece bu ay yenilenecek kira kontratlarında uygulanacak zam oranı da netleşecek. Peki, Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte TÜİK Eylül ayı enflasyon verilerinin ışığında 2025 Ekim kira zammı oranının belli olacağı tarih.

Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2025 Ekim kira zammı oranı için gözler TÜİK’te!

Geçtiğimiz ay kira artış oranı yüzde 39,62 olarak belirlenmişti. Eylül ayına ilişkin enflasyon verileri ve TÜFE rakamları ışığında ekim ayında uygulanacak zam oranı da netleşecek. Peki, Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte 2025 Ekim kira zammı oranı hakkında detaylar;

Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2025 Ekim kira zammı oranı için gözler TÜİK’te!

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK, her ayın 3'ünde, önceki aya ilişkin enflasyon rakamlarını açıklıyor. Duyurulan TÜFE oranlarına göre ise kira zam miktarı belirleniyor. Ekim ayı kira artış oranını belirleyecek olan rakamlar 3 Ekim Cuma günü saat 10:00'da açıklanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2025 Ekim kira zammı oranı için gözler TÜİK’te!

EYLÜL KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Ağustos ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ağustos'ta aylık %2,04, yıllık bazda %32,95 artış kaydetti.

Konut ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı yüzde 39,62 oldu.

Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2025 Ekim kira zammı oranı için gözler TÜİK’te!

KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Kira zammı, 12 aylık TÜFE ortalaması dikkate alınarak hesaplanıyor. Mevcut kira 5.000 TL olduğu düşünülürse ve TÜFE oranı da yüzde 20 olduğu durumda, kira artış tutarı 1.000 TL olur. Böylece yeni kira 6 bin TL olarak ödenir.

5.000*0.20 = 1000

Toplam = 6.000 TL kira