Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2025 Ekim kira zammı oranı için gözler TÜİK'te!
Giriş Tarihi: 27.09.2025 17:06
Eylül ayına ilişkin enflasyon verileri bu hafta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Böylece bu ay yenilenecek kira kontratlarında uygulanacak zam oranı da netleşecek. Peki, Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte TÜİK Eylül ayı enflasyon verilerinin ışığında 2025 Ekim kira zammı oranının belli olacağı tarih.