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Haberler Yaşam Ekipler harekete geçti! Sosyal medya provokatörlerine sanal operasyon: Yasal işlem başlatıldı
Giriş Tarihi: 13.01.2024 21:38 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 21:38

Ekipler harekete geçti! Sosyal medya provokatörlerine sanal operasyon: Yasal işlem başlatıldı

Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı. Şehitlerin üzerinden sosyal medyada provokatif paylaşım yapan hesaplar hakkında emniyet güçleri harekete geçti. Bu kapsamda Elazığ merkezli düzenlenen operasyon çerçevesinde 12 hesap yöneticisi tespit edilerek yasal işlem başlatıldı.

İHA
Ekipler harekete geçti! Sosyal medya provokatörlerine sanal operasyon: Yasal işlem başlatıldı

Elazığ merkezli birçok ilde, sosyal medyada şehitler üzerinden provokatif paylaşım yapan hesaplara sanal operasyon düzenlendi. 12 hesap yöneticisi tespit edildi, yasal işlem başlatıldı.

Ekipler harekete geçti! Sosyal medya provokatörlerine sanal operasyon: Yasal işlem başlatıldı

SANAL OPERASYON

Elazığ Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri iş birliğinde sosyal medyada şehitler ile ilgili provokatif paylaşım yapanlara yönelik sanal operasyon düzenlendi.

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Ekipler harekete geçti! Sosyal medya provokatörlerine sanal operasyon: Yasal işlem başlatıldı

"Terör örgütü propagandası yapmak, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçları çerçevesinde Elazığ'dan 2, Mardin'den 1, Şırnak'tan 2, Diyarbakır'dan 4, Ankara'dan 1, İstanbul'dan 2 olmak üzere toplam 12 paylaşım yapan hesap yöneticisi ve kullanıcısı tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Ekipler harekete geçti! Sosyal medya provokatörlerine sanal operasyon: Yasal işlem başlatıldı

12 HESAP YÖNETİCİSİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Konu ile ilgili Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada şehitlerle ilgili provokatif paylasim yapanlara sanal operasyon hakkında, Elazığ il Jandarma Komutanlığı ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine yönelik terörist saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şüphelilere yönelik sanal devriye başlatılmıştır.

Ekipler harekete geçti! Sosyal medya provokatörlerine sanal operasyon: Yasal işlem başlatıldı

Sanal devriyede, şehit olan kahraman askerlerimize yönelik sosyal medyada provokatif amaçlı olarak, 'Terör örgütü Propagandası Yapmak', 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama', 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak' suçları kapsamında, Elazığ ilinden 2,

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