Ekipler harekete geçti! Sosyal medya provokatörlerine sanal operasyon: Yasal işlem başlatıldı

12 HESAP YÖNETİCİSİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Konu ile ilgili Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada şehitlerle ilgili provokatif paylasim yapanlara sanal operasyon hakkında, Elazığ il Jandarma Komutanlığı ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine yönelik terörist saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şüphelilere yönelik sanal devriye başlatılmıştır.