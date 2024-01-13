Haberler
Yaşam
Ekipler harekete geçti! Sosyal medya provokatörlerine sanal operasyon: Yasal işlem başlatıldı
Giriş Tarihi: 13.01.2024 21:38
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
21:38
Ekipler harekete geçti! Sosyal medya provokatörlerine sanal operasyon: Yasal işlem başlatıldı
Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı. Şehitlerin üzerinden sosyal medyada provokatif paylaşım yapan hesaplar hakkında emniyet güçleri harekete geçti. Bu kapsamda Elazığ merkezli düzenlenen operasyon çerçevesinde 12 hesap yöneticisi tespit edilerek yasal işlem başlatıldı.