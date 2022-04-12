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Haberler Yaşam Ekmek fırınında skandal! Yerden kürekle toplayıp lavaş yapmışlardı: Fırın sahibinden 'şantaj' iddiası
Giriş Tarihi: 12.04.2022 20:48 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 20:59

Ekmek fırınında skandal! Yerden kürekle toplayıp lavaş yapmışlardı: Fırın sahibinden 'şantaj' iddiası

Edirne'de skandal bir olay yaşandı. Ekmek fırınında çalışan bir çalışan yere dökülen unları toplayıp, lavaş yapımında kullanmıştı. Temizlik şartlarının eksikliği gerekçesiyle fırına toplamda 21 bin 296 TL para cezası uygulandı. Skandal olayın ardından fırın sahibi açıklama yaptı: "Yaşanan olay tamamen şantaj, komplo üzerine oldu. Bu video personelime para verilerek aldatılarak kandırılarak yapılan bir video."

Ekmek fırınında skandal! Yerden kürekle toplayıp lavaş yapmışlardı: Fırın sahibinden ’şantaj’ iddiası

Edirne'nin Sabuni Mahallesi'nde bir lavaş fırınında yaşanan skandal görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekipleri fırında denetim gerçekleştirdi.

Ekmek fırınında skandal! Yerden kürekle toplayıp lavaş yapmışlardı: Fırın sahibinden ’şantaj’ iddiası

PARA CEZASI KESİLDİ

Temizlik şartlarının eksikliği gerekçesiyle fırına toplamda 21 bin 296 TL para cezası uygulandı.

Ekmek fırınında skandal! Yerden kürekle toplayıp lavaş yapmışlardı: Fırın sahibinden 'şantaj' iddiası | Video

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Ekmek fırınında skandal! Yerden kürekle toplayıp lavaş yapmışlardı: Fırın sahibinden ’şantaj’ iddiası

Görüntülerde yere dökülen unların toplanıp lavaş hamuru yapıldığı ve işçilerin hijyen kurallarına uymadığı görülüyor.

Ekmek fırınında skandal! Yerden kürekle toplayıp lavaş yapmışlardı: Fırın sahibinden ’şantaj’ iddiası

FIRIN SAHİBİ KONUŞTU

Fırında yaşanan olayın şantaj ve komplo üzerine olduğunu iddia eden fırının sahibi Onur Mersin, "Yaşanan olay tamamen şantaj, komplo üzerine oldu. Bu video personelime para verilerek aldatılarak kandırılarak yapılan bir video

Ekmek fırınında skandal! Yerden kürekle toplayıp lavaş yapmışlardı: Fırın sahibinden ’şantaj’ iddiası

'ELİMDE BELGELER VAR'

Elimde belgeler var. Mülk sahibim işçilere 'unu yerde çek Onur'a gösterelim şaka yapalım.

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