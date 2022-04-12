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Ekmek fırınında skandal! Yerden kürekle toplayıp lavaş yapmışlardı: Fırın sahibinden 'şantaj' iddiası
Giriş Tarihi: 12.04.2022 20:48
Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
20:59
Ekmek fırınında skandal! Yerden kürekle toplayıp lavaş yapmışlardı: Fırın sahibinden 'şantaj' iddiası
Edirne'de skandal bir olay yaşandı. Ekmek fırınında çalışan bir çalışan yere dökülen unları toplayıp, lavaş yapımında kullanmıştı. Temizlik şartlarının eksikliği gerekçesiyle fırına toplamda 21 bin 296 TL para cezası uygulandı. Skandal olayın ardından fırın sahibi açıklama yaptı: "Yaşanan olay tamamen şantaj, komplo üzerine oldu. Bu video personelime para verilerek aldatılarak kandırılarak yapılan bir video."