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Ekonomist Korhan Berzeg’in kemikleri bulundu: Kan donduran kafatası detayı!
Giriş Tarihi: 24.04.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
12:36
Ekonomist Korhan Berzeg’in kemikleri bulundu: Kan donduran kafatası detayı!
Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg, 17 Haziran'da yürüyüş yapmak için Balıkesir Gönen'deki yazlık evinden ayrıldı. Yanında, özel eğitimli köpeği Tina da vardı. Ancak o günden sonra haber alınmayan Berzeg, tüm arama çalışmalarına rağmen bir türlü bulunamadı. Dün, evine sadece 4 kilometre uzaklıkta kimlik, kredi kartı ve kemiklerine ulaşıldı! Berzeg'in kemiklerini bulan görgü tanığı, tüyler ürperten detayları paylaştı: Pantolonun alt kısmının parçalanmış. Kafatası ise…