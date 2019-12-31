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Ekonomiye 90 milyon liralık katkı

Doğu Karadeniz'de, denize kıyısı bulunmamasına rağmen barındırdığı zengin su yataklarıyla dere balıkçılığında önemli yere sahip Gümüşhane'de, barajlar ve dereler üzerinde kurulan tesislerde üretilen yıllık yaklaşık 3 bin ton alabalık ile ekonomiye 90 milyon liralık katkı sağlanıyor. Kentte çiftlik ve eneri için kurulan barajlarda üretilen balıklar, aracı şirketler kanalıyla Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam'a ihraç ediliyor. İhraç dışındaki balıklar ise tesislerdeki restoranlarda pişirilip satışa sunuluyor.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.12.2019 11:15
Ekonomiye 90 milyon liralık katkı
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Ekonomiye 90 milyon liralık katkı
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Ekonomiye 90 milyon liralık katkı
Ekonomiye 90 milyon liralık katkı
Ekonomiye 90 milyon liralık katkı
Ekonomiye 90 milyon liralık katkı
Ekonomiye 90 milyon liralık katkı
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