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Haberler Yaşam EKPSS MEMUR ALIMI 2025: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 200 engelli memur alımı başvurusu ne zaman?
Giriş Tarihi: 18.01.2025 14:42 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 14:48

EKPSS MEMUR ALIMI 2025: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 200 engelli memur alımı başvurusu ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 200 memur alımı başvuru tarihleriyle ve şartlarıyla gündeme geliyor. EKPSS puanı ile yapılacak alım için başvurular başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda, başvurular osym.gov.tr adresinden yapılacak. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ile yerleştirme işlemleri için detaylar, tercih kılavuzunda yer alıyor. Peki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 200 engelli memur alımı başvurusu ne zaman, şartları neler?

EKPSS MEMUR ALIMI 2025: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 200 engelli memur alımı başvurusu ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 200 engelli memur alımı için başvuruları başlattı. EKPSS puanı ile yapılacak alımda, adaylar tercihlerini 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapacak. Peki, 200 engelli memur alımı başvuruları nasıl yapılır ve nereden yapılacak?

EKPSS MEMUR ALIMI 2025: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 200 engelli memur alımı başvurusu ne zaman?

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 200 ENGELLİ PERSONEL ALIMI YAPACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) puanıyla 200 engelli personel alımı yapacak. Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre, başvurular bugün itibarıyla başladı ve EKPSS puanı ile başvurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden yapılacak. Başvuru süreci 27 Ocak'a kadar devam edecek.

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EKPSS MEMUR ALIMI 2025: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 200 engelli memur alımı başvurusu ne zaman?

EKPSS MEMUR ALIMI 2025: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 200 engelli memur alımı başvurusu ne zaman?

BAŞVURULAR NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?
Adaylar, tercihlerine 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih süreci, 16 Ocak 2025 tarihinde saat 14:30'da başlayacak ve 27 Ocak 2025 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir.

Başvurular, Ek'te bulunan 2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'na uygun olarak, adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak gerçekleştirebilecektir. Tercih işlemlerine başlamadan önce kılavuzun dikkatlice incelenmesi önemlidir.

2025 EKPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

EKPSS MEMUR ALIMI 2025: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 200 engelli memur alımı başvurusu ne zaman?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara tercihlerin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir:

1) Türk vatandaşı olmak (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28'inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadrolara başvuramazlar.)

2) 18 yaşını tamamlamış olmak (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanunu'nun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir.)

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

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