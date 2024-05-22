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EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 ÖSYM || EKPSS sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 06:18
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
06:18
EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 ÖSYM || EKPSS sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları gündemde. Sınav sürecinin son bulmasının ardından adaylar için EKPSS sonuçları belirlenen takvime göre ilan edilecek. Mayıs ayında açıklanması planlanan sonuçlarda net tarih belli oldu. 4 yıl geçerli olacak sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, sonuc.osym.gov.tr adresiyle sonuç sorgulama!