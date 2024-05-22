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Giriş Tarihi: 22.05.2024 17:56 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 17:56

EKPSS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI 2024 ÖSYM || EKPSS sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları gündemde. Sınav sürecinin son bulmasının ardından adaylar için EKPSS sonuçları belirlenen takvime göre ilan edilecek. Mayıs ayında açıklanması planlanan sonuçlarda net tarih belli oldu. 4 yıl geçerli olacak sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, sonuc.osym.gov.tr adresiyle sonuç sorgulama!

EKPSS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI 2024 ÖSYM || EKPSS sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?

ÖSYM tarafından gerçekleşen EKPSS'ye (Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı) 28 Nisan'da binlerce aday katılım sağladı. EKPSS sonuçlarına ilişkin tüm açıklamalar ÖSYM'nin www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Peki, EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI 2024 ÖSYM || EKPSS sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının erişime açılacağı tarih ÖSYM takvimi ile belli oldu.

Buna göre; EKPSS sonuçları, 23 Mayıs'ta açıklanacak.

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EKPSS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI 2024 ÖSYM || EKPSS sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?

EKPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

EKPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacak.

EKPSS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI 2024 ÖSYM || EKPSS sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?

EKPSS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

EKPSS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI 2024 ÖSYM || EKPSS sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?
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