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EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2024 EKPSS sonuçları sorgulama-takip ekranı! Gözler ÖSYM'de!
Giriş Tarihi: 22.05.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
23:25
EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2024 EKPSS sonuçları sorgulama-takip ekranı! Gözler ÖSYM'de!
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları gündemde. Sınav sürecinin son bulmasının ardından adaylar için EKPSS sonuçları belirlenen takvime göre ilan edilecek. Mayıs ayında açıklanması planlanan sonuçlarda net tarih belli oldu. 4 yıl geçerli olacak sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, sonuc.osym.gov.tr adresiyle sonuç sorgulama!