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Haberler Yaşam EKPSS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! ÖSYM ile EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.05.2024 13:09 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 13:09

EKPSS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! ÖSYM ile EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKPSS sonuçları açıklandı duyurusu için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 8 Nisan'da düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları sorgulama ekranı başında araştırmalar hız kazandı. Sınavda 60 sorudan oluşan "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerini yanıtlayan adayların engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre verilmişti. Söz konusu sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM takvimi ile belli oldu. Peki, EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

EKPSS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! ÖSYM ile EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

28 Nisan'da binlerce adayın katılımı ile yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS)'nin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Bu yıl sınava ortaöğretim grubunda 72 bin 67 aday, lisans grubunda 22 bin 95 aday, ön lisans grubunda 20 bin aday katıldı. EKPSS sonuçları, ÖSYM internet sitesinde yer alan bilgilere göre 23 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak. Peki, 2024 EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte yanıtı…

EKPSS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! ÖSYM ile EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının erişime açılacağı tarih ÖSYM takvimi ile belli oldu.

Buna göre EKPSS 2024 sınav sonuçları 23 Mayıs 2024 tarihinde erişime açılacak.

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EKPSS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! ÖSYM ile EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

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EKPSS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! ÖSYM ile EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKPSS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

EKPSS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! ÖSYM ile EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KURA İLE YERLEŞTİRMEDE TUTARSIZLIK TESPİT EDİLİRSE İPTAL EDİLECEK
Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken;

Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

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