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EKPSS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! ÖSYM ile EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.05.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
13:09
EKPSS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! ÖSYM ile EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
EKPSS sonuçları açıklandı duyurusu için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 8 Nisan'da düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları sorgulama ekranı başında araştırmalar hız kazandı. Sınavda 60 sorudan oluşan "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerini yanıtlayan adayların engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre verilmişti. Söz konusu sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM takvimi ile belli oldu. Peki, EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…