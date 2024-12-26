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Haberler Yaşam EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024-2025 | EKPSS tercihleri ne zaman? 2025 engelli memur alımı
Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:42

EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024-2025 | EKPSS tercihleri ne zaman? 2025 engelli memur alımı

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih tarihleri gündemde. 2025 engelli memur alımı için kamuda boş kontenjanlara alımlar gerçekleştirilecek. Bu kapsamda gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak olan EKPPS tercih kılavuzuna çevrildi. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? 2025 engelli memur alımı başladı mı? İşte, detaylar...

EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024-2025 | EKPSS tercihleri ne zaman? 2025 engelli memur alımı

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzu bekleniyor. EKPSS tercihleri ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak yayımlanacak. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman? 2025 engelli memur alımı için tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, detaylar...

EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024-2025 | EKPSS tercihleri ne zaman? 2025 engelli memur alımı

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

EKPSS tercih sürecinin yeni yılın ilk aylarında başlayabileceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden bilgiler geldikçe haberimizde yer verceğiz.

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EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024-2025 | EKPSS tercihleri ne zaman? 2025 engelli memur alımı

EKPSS TERCİH VE YERLEŞTİRME

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024-2025 | EKPSS tercihleri ne zaman? 2025 engelli memur alımı

EKPSS TERCİHLERİNİ KİMLER YAPABİLİR?

Tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1) Türk vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.)

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024-2025 | EKPSS tercihleri ne zaman? 2025 engelli memur alımı

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

6) "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" veya "Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" veya "Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre alınmış en az %40 oranında engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

7) Çalışabilir durumda olmak.

8) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak

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