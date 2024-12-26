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EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024-2025 | EKPSS tercihleri ne zaman? 2025 engelli memur alımı
Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
11:42
EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024-2025 | EKPSS tercihleri ne zaman? 2025 engelli memur alımı
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih tarihleri gündemde. 2025 engelli memur alımı için kamuda boş kontenjanlara alımlar gerçekleştirilecek. Bu kapsamda gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak olan EKPPS tercih kılavuzuna çevrildi. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? 2025 engelli memur alımı başladı mı? İşte, detaylar...