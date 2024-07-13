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Haberler Yaşam EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 || EKPSS tercihleri başladı mı, kılavuz yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 13.07.2024 15:39 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 15:39

EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 || EKPSS tercihleri başladı mı, kılavuz yayımlandı mı?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih kılavuzu gündemde. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adayların katıldığı EKPSS sınavının sonuçları 23 Mayıs Perşembe günü açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler tercih kılavuzuna çevrildi. Adaylar kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirilecek. Peki, EKPSS tercihleri başladı mı? ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, detaylar...

EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 || EKPSS tercihleri başladı mı, kılavuz yayımlandı mı?

2024 EKPSS tercihlerinin ne zaman başlayacağı sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yanıt arıyor. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınacak olan EKPSS tercihleri için adaylar geri sayıma başladı. Peki, EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 || EKPSS tercihleri başladı mı, kılavuz yayımlandı mı?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EKPSS tercih takvimi henüz yayınlanmadı.

ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2. tercih kılavuzu ile tarihler netleşecek.
Geçmiş yılları göz önünde bulundurduğumuzda genellikle tercih dönemi, EKPSS sonuçları açıklandıktan sonraki 1-2 ay içerisinde başlıyor.

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EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 || EKPSS tercihleri başladı mı, kılavuz yayımlandı mı?

EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Açıklandığında yer vereceğiz.

EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 || EKPSS tercihleri başladı mı, kılavuz yayımlandı mı?

EKPSS TABAN (ATAMA) PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor. Aşağıdaki bağlantılar üzerinden son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz

EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 || EKPSS tercihleri başladı mı, kılavuz yayımlandı mı?

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLAR

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

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