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EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 || EKPSS tercihleri başladı mı, kılavuz yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 13.07.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
15:39
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih kılavuzu gündemde. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adayların katıldığı EKPSS sınavının sonuçları 23 Mayıs Perşembe günü açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler tercih kılavuzuna çevrildi. Adaylar kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirilecek. Peki, EKPSS tercihleri başladı mı? ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, detaylar...