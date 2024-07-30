Giriş Tarihi: 30.07.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
16:46
EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 SORGULA | EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için tercih kılavuzu gündemde. EKPSS taban ve tavan puanları açıklanmıştı. Şimdi ise gözler Kamuda engelli kadrosuna girmek için EKPSS tercihlerinin başlamasını bekleyen Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) EKPSS tercih kılavuzuna çevrildi. Peki, EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? İşte, EKPSS tercih kılavuzu!