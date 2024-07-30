EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 SORGULA | EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

EKPSS tercih tarihleri ve ÖSYM tercih kılavuzu yakından takip ediliyor. Sınav sonuçları ve puan bilgisi değerlendirme işlemlerinin duyurulmasıyla birlikte gözler EKPSS tercih kılavuzuna çevrildi. Tercih kılavuzu ile birlikte taban puanları ve kontenjan bilgisi de yer alacak. Peki, EKPSS tercih kılavuzu 2024 yayınlandı mı, kadro ve kontenjanlar belli oldu mu?