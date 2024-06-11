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EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 || EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 11.06.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
09:27
EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 || EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır?
28 Nisan'da düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seme Sınavı sonuçlarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasının ardından binlerce aday için süreç EKPSS tercih işlemleri adımında. Adaylar genel kültür ve genel yetenek sorularından oluşan sınavdan elde ettikleri puanlara göre tercih listeleri oluşturacak. Ortaöğretim grubunda 72 bin 67 aday, lisans grubunda 22 bin 95 aday, ön lisans grubunda 20 bin adayın katılımda bulunduğu sınavla ilgili olarak "EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?" sorusu yanıt arıyor. Peki, EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır? İşte ÖSYM ile sürece dair tüm detaylar…