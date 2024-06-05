Haberler
Yaşam
EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 || EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
14:23
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih kılavuzu gündemde. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adayların katıldığı EKPSS sınavının sonuçları 23 Mayıs Perşembe günü açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına adaylar yerleştirilecek. ÖSYM üzerinden yapılacak olan EKPSS tercihleri için gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor?