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Haberler Yaşam EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 || EKPSS tercihleri başladı mı, tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 18.07.2024 07:18 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 07:18

EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 || EKPSS tercihleri başladı mı, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adayların katıldığı EKPSS sınavının sonuçları 23 Mayıs Perşembe günü ilan edilmişti. Bu kapsamda Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih kılavuzu yakından takip ediliyor. Kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirilecek olan adaylar EKPSS tercih sürecini yakından takip ediyor. Peki, EKPSS tercihleri başladı mı, EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, detaylar...

EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 || EKPSS tercihleri başladı mı, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

EKPSS tercih kılavuzu gündemde.ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınacak olan EKPSS tercihleri için adaylar geri sayıma başladı. Peki, EKPSS tercihleri başladı mı,ne zaman başlayacak? EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, detaylar...

EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 || EKPSS tercihleri başladı mı, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

EKPSS 2024 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI, TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS 2024 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM EKPSS tercih işlemleriyle ilgili olarak da henüz resmi açıklama gelmedi. Geçen yıllar göz önünde bulundurulduğunda sonuçların ilan edilmesinin ardından 1-2 ay içerisinde tercih dönemi başlıyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 || EKPSS tercihleri başladı mı, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden paylaşılacak.

EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 || EKPSS tercihleri başladı mı, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 || EKPSS tercihleri başladı mı, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

EKPSS TABAN (ATAMA) PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor. Aşağıdaki bağlantılar üzerinden son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz;

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLAR

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

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