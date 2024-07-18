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EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 || EKPSS tercihleri başladı mı, tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 18.07.2024 07:18
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
07:18
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adayların katıldığı EKPSS sınavının sonuçları 23 Mayıs Perşembe günü ilan edilmişti. Bu kapsamda Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih kılavuzu yakından takip ediliyor. Kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirilecek olan adaylar EKPSS tercih sürecini yakından takip ediyor. Peki, EKPSS tercihleri başladı mı, EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, detaylar...