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EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 | EKPSS tercihleri başladı mı, tarihleri belli oldu mu, kılavuz yayında mı?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
20:00
EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 | EKPSS tercihleri başladı mı, tarihleri belli oldu mu, kılavuz yayında mı?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS 2024 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte EKPSS tercih kılavuzu ve tarihleri sorgulanıyor. Sonuçlarını kontrol eden adaylar tercihlerini gerçekleştirmek üzere hazırlandı. Kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolara Ortaöğretim mezunları EKPSSP1 puanıyla, ön lisans mezunları EKPSS2 puanıyla ve dört yıllık lisans mezunları ise EKPSSP3 puanlarıyla tercih yapabilecek. EKPSS taban puanlarıyla tercihlerini yapacak adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki; bu yıl EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak, nasıl ve nereden yapılır? EKPSS tercih kılavuzu yayında mı? İşte, 2024 tercih tarhleri