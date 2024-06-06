EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 | EKPSS tercihleri başladı mı, tarihleri belli oldu mu, kılavuz yayında mı?

EKPSS tercih kılavuzu ve tercih takvimi sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte takip ediliyor. Puanları kontrol eden adaylar tercih kılavuzunu beklemeye başladı. Tercih kılavuzu içi gözler ÖSYM'deyken " süreç takip edilmeye başladı. Peki, 2024 EKPSS tercih tarihleri belli oldu mu, nereden ve nasıl yapılır, tercih kılavuzu yayınlandı mı, taban puanları açıklandı mı? İşte, ayrıntılar